Stor snøskredfare i nord: – Omfattende ustabile forhold i fjellene

Snøskredvarslinga melder om betydelig og stor snøskredfare i hele Nord-Norge de nærmeste dagene. Hele Nord-Norge vil i løpet av det neste døgnet ha faregrad 3, som kategoriseres som «betydelig fare».

Verst ser det ut til å bli for Ofotoen, Salten og Svartisen på lørdag, hvor faregraden stiger til 4, som kategoriseres som «stor fare».

– Vi får omfattende ustabile forhold i fjellene. Vi får en litt urolig værtype med både kraftig vind og mye nysnø i høyere liggende strøk. Det ligger vedvarende svake lag i snødekket som har gitt faretegn som tyder på at det ikke tåler så mye tilleggsbelastning, sier Tommy Skårholen, vaktleder på Snøskredvarslinga.

Tommy Skårholen i Snøskredvarslinga anbefaler folk å legge skituren til flatt terreng i helga. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han sier videre at de forventer at de svake snølagene responderer på været og at det blir en del naturlig utløste skred.

– Skred kan gå av seg selv og trenger ikke utløses av noe spesielt. Derfor er det viktig at man er oppmerksom på at det går an å fjernutløse skred dersom man er ute i slike forhold, sier Skårholen.

Hold dere på flatmark

Å bevege seg i skredutsatte områder kan være ekstremt farlig og Skårholen anbefaler ingen

– Man bør unngå alt av skredterreng. Det vil sannsynligvis være dårlig sikt og ikke spesielt godt turvær i disse områdene. Jeg anbefaler å ta en rolig skitur på flatmark på lørdag, hvis man skal ut på tur, sier han.

Skredvettreglene Ekspandér faktaboks Skaff deg erfaring om skred, og gode holdninger.

Ha alltid med deg sender/mottager (S/M), søkestang og spade i skredterreng.

Les snøskredvarsel og sjekk værmeldingen.

Skaff deg kunnskap om snøskred og gjenkjenn snøskredterreng der du ferdes.

Unngå skade ved bruk av riktig utstyr og bekledning. Kilde: varsom.no

Terreng som er brattere enn 30 grader er skredutsatt, særlig med det været vi har i Nord-Norge nå. Skårholen er klokkeklar på at det finnes fine skiløyper som er slakere enn 30 grader.

– Følg med på skredvarslinga. På fredag ettermiddag oppdaterer vi skredvarslinga for lørdag.

Venter kraftig vind

Hos Meteorologisk institutt følger de årvåkent med på været for de kommende dagene, og bekrefter at det kommer inn kjøligere luft og nedbør i skredutsatt terreng.

Meteorolog Tone Christin Thaule melder om sterk vind i store deler av Nord-Norge de neste dagene. Det vil gjøre snøskredutsatte områder enda mer utsatte. Foto: Meteorologisk institutt

– Det er to lavtrykk som dominerer inn mot Nord-Norge. Det ene passerer nord for Finnmark og det andre ligger vest for Ofoten og kommer nærmere Nordland i løpet av dagen, sier meteorolog, Tone Christin Thaule.

Lavtrykket fører med seg mildvær og sterk vind, som vil påvirke snøskredfaren.

– I indre strøk og i fjellet vil nedbøren komme som sludd og våt snø og temperaturene være noe lavere. Det tar litt tid for at hele lavtrykket passerer, så jeg vil tro at hele lørdagen går med til sterk vind, sørvest og vestlig stiv kuling og kanskje opp i sterk kuling, sier hun og varsler samtidig et bratt temperaturfall fra lørdag til søndag.

I Ofoten, Salten og Svartisen er det varslet faregrad 4 til helgen. Foto: varsom.no