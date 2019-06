Stor øytomt på Helgeland ut for salg igjen etter useriøse budgivere

– Det er en fantastisk plass, for du har jo utsikt 360 grader utover havet. Der ser du Lovund, Rødøyløva og så videre. Det er helt magisk.

Det sier Sven Roger Nordberg, som selger øya for bortimot to millioner kroner.

Det var E24 som først omtalte saken.

Sakrisøya med bolig har vært i hans familie siden 1901, og huset ble bygget av tippoldefaren.

Grunnen til at han nå selger, er fordi han vil gi den videre til noen som vil glede seg over å bruke den.

– Jeg bor jo i Porsgrunn, så det blir ganske langt unna og for tungvint. Familien har ikke meldt sin interesse, så jeg håper noen som vil bruke øya mer kan kjøpe den, sier han til NRK.

Sakrisøya sett ovenfra. Foto: Sven Roger Nordberg

Useriøse kjøpere

Nordberg trodde først at han hadde fått til å selge øya to ganger, men begge gangene gikk det skeis.

– To kjøpere har kommet med bud som jeg har godtatt, men begge gangene har de ikke klart å skaffe finansieringen.

Nå kommer han med andre ord til å være ekstra påpasselig. Eventuelle beilere må forvente å stille opp med finansieringsbevis.

Sakrisøya på Helgeland. Foto: Sven Roger Nordberg

Øya består av en hovedøy med flere mindre øyer og holmer som er tilknyttet eiendommen. Ifølge annonsen på Finn, byr øya på store muligheter for jakt, fiske og andre aktiviteter.

– Eiendommen er restaurert for kommersielt bruk, så her har man store muligheter for forskjellig bruk, sier Nordberg, som selv kun har brukt plassen som feriehus.

Huset på Sakrisøya ble først bygget i 1901, og har vært restaurert senest i 2014. Foto: Sven Roger Nordberg

– Trist å skille seg

For å komme seg til Sakrisøya, må man belage seg på en lang reise til havs.

Øya ligger 18 nautiske mil fra Sandnessjøen båthavn, og Nordberg sier at det vil ta rundt en time på sjøen i 20 knop fra Sandnessjøen.

Å skille seg med øya blir sårt og trist, sier Nordberg.

– Det blir trist å selge øya, men jeg trenger at en som faktisk har mulighet til å bruke øya, får kjøpe den.