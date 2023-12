I høst har vi hørt det igjen, og igjen.

Alt blir dyrere.

Renta går opp.

Likevel kan Terje Berge i Finn Reiser fortelle om kraftig økning i salg av charterturer i desember.

Flukt fra mørketid virker å trumfe dyrtiden.

– Etter en lang høst med mørketid så er det ekstremt mye enklere å overleve januar og februar etter litt sol og naturlig D-vitamin, forteller Mikael Skarshaug Pedersen.

Han er på Gran Canaria sammen med kona Ida Sofie Handegård og deres to barn.

Men kan virkelig en liten sydentur i desember gjøre underverker?

Og hva kan de som ikke har tid, råd eller mulighet gjøre?

Emine og Ella feirer jul i Syden for andre året på rad. Foto: Privat

– Verdt alle pengene

For Mikael kom ideen om å feire jul i Syden etter at han var på tur med et fotballag.

– Etter treningsturen kjente jeg at jeg hadde mye mer overskudd og energi enn jeg vanligvis har på vinterhalvåret.

– Jeg tenkte at vi måtte gjøre dette ofte, forteller han.

Familien på tur i Gran Canaria denne jula. Foto: Privat

Nå feirer familien for andre året på rad jul i utlandet. De mener det gir dem mye inn i det nye året.

– Du får mer gnist. Alt fra å stå opp om morgenen til å trene blir enklere, sier Mikael og understreker:

– Det gir mer energi til å takle siste del av vinteren. Så vi mener absolutt det er verdt alle pengene.

Feirer du jul i Norge eller i utlandet i år? I Norge Utlandet Jeg feirer ikke jul Vis resultat

Der Mikael har lite erfaring, har derimot kona Ida lang erfaring.

Idas familie har nemlig lang tradisjon for å feire jul utenfor Norge. Det er blitt kultur, og planen for julaften er allerede klar.

– Familien til Ida har tatt med seg litt norsk julemat. Så det blir pinnekjøtt. På dagtid blir det soling, også blir det julemiddag på kvelden som i Norge.

– «The best of both worlds» kan man si, legger Mikael til.

Slipper unna julestresset

Terje Berge i Finn Reiser sier til NRK at de har hatt en økning på 17 prosent for charterreiser, sammenlignet med desember i fjor.

– Det er som alltid Gran Canaria som er den soleklare vinneren, sier han.

En av de som drar statistikken opp, er bodøværingen Endre Østensen.

18-åringen forteller at han og familien under pakkeseansen i fjor diskuterte om ikke det kunne vært noe. Et år senere er de på plass, på Gran Canaria.

– Vi angrer ikke på den tanken. Først og fremst er det veldig deilig med litt norsk sommervær, forteller han og legger til:

– Også slipper vi unna litt av julestresset.

Østensen får seg sol og en runde golf på Gran Canaria. Foto: Privat

– Men savner du ikke å feire jul i Norge?

– Jeg er litt spent på hvordan det blir. De har jo pyntet med juletrær, og vi har vært på julemarked. Men jeg savner litt den ordentlige julestemningen jeg er vokst opp med.

– Hvorfor tror du så mange ønsker å feire jul i Syden?

– Mørketiden er nok en faktor. Folk har behov for litt dagslys, sol og varme. Også tror jeg de som har gjort det én gang ønsker å gjøre det igjen.

– Så det frister allerede med gjentagelse?

– Jeg tror sannsynligheten for det er ganske stor. Kanskje ikke til neste år, men kanskje året etter.

Nordmenn vil til Sharm el-Sheikh Foto: Finn Reiser Ekspander/minimer faktaboks Terje Berge i Finn Reiser forteller at det ikke bare er Gran Canaria som er populært blant nordmenn denne jula. – Nå ser vi også at nordmenn vil til Sharm el-Sheikh igjen. God temperatur og rimelig sammenlignet med euro-land. Det er også satt opp lørdagsavganger som er veldig populære. Berge sier de også ser en økning i kjøpte billetter hjem til Norge i forbindelse med jula. Henholdsvis på 17.7 prosent. Han understreker at de er overrasket over hvor mye penger folk bruker på reiser ut av landet. – Det er overrsakende fordi mange som har begynt å holde igjen på pengebruken.

Mørketidsdepresjon er et motebegrep

De ferierende har talt. De får mer energi av å være i sol og varme.

Psykolog Ingunn Skre gir dem på lang vei støtte.

Hun er førsteamanuensis ved institutt for psykologi ved UiT.

– Helsemessig er det smart å få sol på kroppen. Det hjelper med tanke på D-vitamin og for å regulere døgnrytmen, forklarer hun.

Mange kan oppleve at søvn blir vanskeligere i mørketiden fordi kroppen ikke er like god til å skjønne når vi faktisk skal sove.

Altså at vi ikke blir trøtte når vi bør bli trøtte.

– Det kan gjøre at vi blir slappe og opplever at vi har mindre energi, sier Skre.

Ingunn Skre er psykolog og sier det er forskjell på mørketidsdepresjon og det å bli værsjuk. Foto: Universitetet i Tromsø

Men populære begrepet «mørketidsdepresjon» er imidlertid langt mer brukt enn det kanskje fortjener.

– Det er veldig oppskrytt. Et motebegrep som ble innført for 30 år siden. Forskning gjort ved UiT om hvordan vi påvirkes av mørketid viser ikke en klar indikasjon på mer depresjon, sier Skre.

– Jeg tror det er mange som vil tenke; HVA? Jeg føler meg jo helt elendig i mørketida. Men det er altså ikke depresjon?

– Man kan bli værsjuk og få søvnproblemer, svarer Skre og forklarer at det ikke nødvendigvis handler om depresjon.

Føler du deg påvirket av mørketiden? Ja Nei Vis resultat

Hun føyer til at noen selvfølgelig kan gå inn i en depresjon på grunn av mørketiden:

– Men vi ville ikke overlevd her nord hvis alle gikk rundt og var deprimerte. Da ville jo landsdelen blitt avfolka. Folk tilpasser seg klima og vekslende årstider.

Gode råd både ute og inne

Depresjon eller ei, Syden er ei løsning for noen. Hva med de som ikke har råd til det?

Skre nevner flere gode råd.

Blant annet bør man spise skrei, som inneholder mye D-vitamin.

– Når skreien kommer bør du spise skreimølje og få i deg torskelever. Det er en sunn medisin i nord.

I tillegg drar psykologen frem ting som samhold, tradisjoner og frisk luft.

Få med deg det lille lyset som er i mørketida. Det kan gjøre godt, sier Ingunn Skre. Foto: Dagfinn Aune

– Vi har stelt oss fint i nord med jula. Mange har mer lys og er sammen med folk som gjør dem glade.

– I tillegg bør du prøve å komme deg ut de timene det er litt dagslys. Elles bør du se etter det som er positivt i hverdagen. Les gode bøker, se noe interessant på TV eller ta kontakt med venner og familie.

– Det er med andre noe i «carpe diem»?

– Det er virkelig noe i det. Psykologer er opptatt av å forholde seg til det som er her og nå. Ikke lev i fortiden eller fremtiden. Sett pris på de øyeblikkene vi har her og nå.