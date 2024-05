Stor etterspørsel etter teoriprøver på trafikkstasjonene

Det har vært stor etterspørsel etter teoriprøver på trafikkstasjonene i årets fire første måneder, dette vil fortsette, melder Statens vegvesen.

For praktiske førerprøver øker etterspørselen gradvis utover, blant annet på grunn av at mc-sesongen er i gang.

– Vi gjør oppmerksom på at ventetiden for praktiske førerprøver sannsynligvis vil øke utover sommeren, vanlig årsak er økt etterspørsel og lovpålagt ferieavvikling for de ansatte på trafikkstasjonene.

Sensorer fra Statens vegvesen gjennomførte 550 oppkjøringer i Nordland i løpet av april.

81 prosent av kandidatene besto oppkjøringen.

1008 personer tok teoriprøve ved en av trafikkstasjonene i fylket i samme tidsperiode.

54 prosent av kandidatene besto teoriprøven.

Beståttprosent for Norge i april: Oppkjøring 78 prosent og teori: 58 prosent.

Andel oppkjøring med automatgir:

Alle førerkortklasser i Nordland har 54 prosent andel og i kl.B: 43 prosent.

Norge andel automat alle klasser: 65 prosent og i kl.B: 60 prosent.