Stor etterspørsel etter bjørkeved hos vekstbedriftene

Hos Sortland Arbeidssenter er det helt tomt for ved, mens man på Vedsentralen til Lødingen Vekst kun har ved inne som henger til tørk.

Det skriver vol.no.

I takt med at strømprisene har gått opp, har vedfyring også blitt et godt alternativ til oppvarming.

Sortland Arbeidssenter merker at ved nå er en etterspurt vare. Tidligere i vinter gikk de helt tom.

– Vi gikk tom rett og slett. Vi har tidligere år kjøpt inn fra ekstern leverandør når vi selv ikke har klart å levere, men i år valgte vi å ikke kjøpe inn fordi vi ikke har mulighet til å konkurrere på pris, sier Tom Gunnar Aasen til avisa.

Men nå som strømsjokket også har nådd Nord-Norge ville det trolig ha lønt seg for bedriften å kjøpe inn ved.

– Hadde vi visst at det ble som det ble, og sett i spåkula at etterspørselen ble så stor at vi gikk tom, så skulle vi nok sikret oss. Prisene på ved gikk i taket, men så forutseende var vi ikke – men jeg tror ikke vi var de eneste, sier han.