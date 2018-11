Stoltenberg takker sin gamle venn: – Hadde ikke greid det uten henne

Denne uken fylte Hill-Marta Solberg 67 år. Samtidig ble hun takket av som fylkesmann i Nordland.

I 25 år har Solberg ukependlet fra et liv i toppolitikken og som fylkesmann. Nå flytter hun hjem til Vesterålen. Om ikke før en liten svipptur til Belgia.

– Kjære Hill-Marta, jeg savner samarbeidet med deg. Du er hjertelig velkommen til Brussel. Du skal få god mat og god drikke.

Ordene faller fra en mektig nordmann med hovedsete i den belgiske hovedstaden, Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Han er kanskje mest profilert her hjemme som tidligere statsminister og leder av Arbeiderpartiet (Ap). Stoltenberg er en av dem som kjenner Hill-Marta Solberg best fra hennes liv som blant annet nestleder i Ap.

Hill-Marta Solberg Ekspandér faktaboks Hill-Marta Solberg (født 12. november 1951 i Sortland) er en norsk politiker (Ap). Hun ble innvalgt på Stortinget fra Nordland i 1993.

Hun var sosialminister i regjeringene Gro Harlem Brundtlands 3. regjering og Thorbjørn Jaglands regjering. Solberg var ordfører i Sortland fra 1987 til 1993. 2000–2001, og fra 2005 var hun parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I januar 2007 offentliggjorde hun at hun ikke stiller til gjenvalg som nestleder i Arbeiderpartiet. Solberg overtok etter Åshild Hauan som fylkesmann i Nordland.

Redning i de vanskelige Ap-årene

I 17 år og fram til hun ble fylkesmann i Nordland i 2009 var Solberg en av Norges mest sentrale – alltid ved Jens Stoltenbergs side. Det var en stor hjelp for ham, spesielt i de tyngre tidene.

– Hun var helt avgjørende. Jeg vet ikke om jeg hadde greid de vanskelig årene hvor det ikke fungerte så bra i Aps ledelse, sier Stoltenberg.

Da Gro Harlem Brundtland trakk seg som Ap-leder i 1992, ble senere samme år Jens Stoltenberg og Hill-Marta Solberg begge valgt som nestledere i partiet. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Nato-lederen peker på den bitre lederstriden mellom ham og daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland på 90-tallet.

– Da var Hill-Marta der og ga råd og var klok som et politisk menneske, men først og fremst var hun et varmt medmenneske. På den tiden møttes vi nesten daglig. Vi var veldig nære, sier han.

– Det kommer jeg til å være takknemlig for hele livet, at hun var den bunnsolide støttespilleren i de aller mest krevende årene.

– Hun sto bak tidenes løft for eldre

Som parlamentarisk leder loset hun gjennom mang en sak i Stortinget. En politisk håndverker som også var grundig og flink med mennesker, skal vi tro Stoltenberg.

– Hun var en kvinnesakskvinne. Og hun stilte opp for homofile. Da vi fikk på plass partnerskapsloven var det veldig omstridt, sier han.

En av hennes største politiske bragder er likevel det som omtales som tidenes løft i eldreomsorgen.

– Det var en stor plan som hun fulgte opp mange år senere i Stortinget. Det ble skapt tusenvis av sykehjemsplasser og arbeidsplasser i eldreomsorgen, sier Stoltenberg.

Og selv som påtroppende pensjonist har Solberg allerede skapt én arbeidsplass.

– Som jeg har sagt på jobben, har jeg allerede fått 30-prosentstilling som vaktmester hos meg selv, ler hun til NRK.

For når Solberg flytter hjem til Vesterålen for å bli pensjonist, vil hun sørge for å fylle tiden sin.

– Jeg har hus og hytte å ta vare på, og så har jeg også et ønske om å ha litt i kalenderen. Det kan ikke bare være blanke uker. Så litt oppgaver utenom det som tilhører pensjonisttilværelsen, vil jeg ha, sier Solberg.