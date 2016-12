Stjerneskudd pryder himmelen Lucia-kvelden

Lucia-kvelden, og onsdag 14. desember får vi en av årets flotteste meteorsvermer. Selv om fullmånen i år forstyrrer en del, kan vi oppleve mange kraftige stjerneskudd som farer over himmelen.

Aktiviteten øker utover kvelden og natten og ventes å være aller størst fra midnatt og frem til himmelen lysner om morgenen.

Ifølge Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes avrunder Geminidene et unikt astronomi-år som har bydd på flere spektakulære oppdagelser. Foto: Privat

– Svermen byr nemlig på mange fargerike og iøynefallende meteorer, ifølge Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard i Astroevents.no.

Men det flotte skuet på himmelen blir slettes ikke synlig for alle.

– Slik det ser ut nå, er det folk på Østlandet som får de beste forholdene for å se svermen. I Finnmark har det klarnet opp slik at svermen kan bli synlig også der, sier vakthavende meteorolog Ida Fossli ved Værvarslinga for Nord-Norge til NRK.

Nordland, Troms, Trøndelag og Vestlandet er det mer usikkert.

– Det er bygevær i alle disse områdene, som vil vare det neste døgnet, sier Fossli.

Kosmiske partikler

De plutselige lysstripene på himmelen skyldes små kosmiske partikler, vanligvis støv fra kometer, som kommer inn i jordatmosfæren med en fart på opp til 250.000 kilometer i timen. Utrolig nok er stjerneskuddene bare på størrelse med et sandkorn og veier typisk et gram eller mindre. Geminidene ser ut til å komme fra stjernebildet Tvillingene, som betyr Gemini på latin, derav også meteorsvermens navn.

Fullmånen ødelegger

Den såkalte Geminide-svermen rundt Lucia-dagen 13. desember er årviss og sikker, og de siste årene har aktiviteten gradvis tiltatt. Foto: Thommy Dahl Olsen

Svermen kan sees fra hele landet og observeres med det blotte øye.

Meteorene fra denne svermen er saktegående. Svermen ser ut til å bli mer intens for hvert år, og det er observert 120–160 meteorer i timen under optimale forhold.

Geminidene ble første gang observert for 150 år siden. De siste årene har aktiviteten gradvis tiltatt.

– I 2009 ble det for eksempel forventet 140 stjerneskudd i timen mens det ble hele 170! Aktiviteten var omtrent den samme i 2010 – 2014. I år kunne vi fått minst like stor aktivitet, men siden det er fullmåne de to nettene svermen er mest aktiv, vil himmelen bli for lys til at vi kan se de svakere stjerneskuddene, sier Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Ifølge paret avrunder Geminidene et unikt astronomi-år som har bydd på flere spektakulære oppdagelser.

– Oppdagelsene åpner helt nye muligheter både for forskningen og for hele menneskeheten. I slutten av august kom nyheten om det historiske funnet av en jordlignende planet i beboelig sone rundt vår aller nærmeste nabostjerne Proxima Centauri. I januar kom bevis for en stor, 9. planet aller ytterst i Solsystemet, og i mars kom de første observasjonene av såkalte gravitasjonsbølger fra ekstreme fenomener milliarder av lysår unna oss. I mai opplevde vi en usedvanlig langvarig merkurpassasje.