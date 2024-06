Stjerne mister NM i Bodø

Uno-X-profilen Alexander Kristoff blir ikke å finne på startstreken til søndagens NM-fellesstart i Bodø, melder TV 2.

Forfallet skyldes at Kristoff har vært dårlig i magen de siste dagene. Lørdag ble avgjørelsen om å droppe NM-rittet tatt i samråd med lege.

– Han har hatt litt utfordringer med magen og diaré de siste dagene. Han er mye bedre. Vi vurderte det til i dag, for å se om han ble ordentlig bra, sier sportsdirektør og trener Arne Gunnar Ensrud i Uno-X til TV 2.

Han forteller videre at man ikke ønsket å ta noen sjanser, og at Kristoff er skuffet over å gå glipp av NM.

– Ja. Jeg tror han var veldig motivert for å komme oppover og kjempe om trøya.

Tour de France, som starter i Firenze neste lørdag, er ikke i fare for Kristoff.

– Det er ikke store greier. Bare en litt dårlig mage, sier Ensrud.

