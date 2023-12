Stjålet bil krasjet med brøytebil

Politiet melder på X/Twitter om en bil som har krasjet med en brøytebil på Saltfjellet.

Det viste seg fort at dette er den samme bilen som ble stjålet ved Esso Osan på Vågan mens den sto på tomgang søndag kveld.

– Det har vært liten fart og det er ikke meldt om personskader. Bilen er ikke kjørbar og må berges, skriver politiet på X.

Utrykningspolitiet er på stedet og blir der til bilen er berget.

Et kjørefelt er sperret da bilen står litt ugunstig til, og det er mulig at et kjørefelt blir sperret når berger kommer til stedet.

Bilføreren er en mann i 20 årene. Han er pågrepet og tas inn for avhør i saken.

Politet vet ennå ikke hvorfor siktede stjal bilen, og om han kjenner bileier, men det ikke mistanke om promille eller ruskjøring.