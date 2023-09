Stiller som ordførerkandidat i Saltdal: – En drøm

Tidligere stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) stiller som partiets ordførerkandidat i Saltdal, og sier at en ordførerjobb i hjemkommunen ville vært å avslutte på topp.

– Det hadde vært helt på sin plass å avslutte min politiske karriere som ordfører i Saltdal, sier han til Saltenposten.

Ved forrige kommunevalg i 2019 fikk partiet en oppslutning på 19,1 prosent. Som kommunens nest største parti fikk de fire reprsentanter i kommunestyret.

- Det kunne ha flott å avslutte engasjementet lokalt, med fire år som ordfører. Så det er min ambisjon, - håpet mitt og drømmen min på en måte.

Ellingsen sier til Saltenposten at det kan bli utfordrende for partiet hans å overta makta på egen hånd.

- Først og fremst må vi gjøre et godt valg. Og selv om vi gjør et godt valg, så kommer vi nok ikke til å kunne styre alene. Det betyr at vi må snakke med de andre partiene og se om det finnes grunnlag for en felles plattform politisk de neste fire årene, og hvem som skal gjør hva. Men jeg ser for meg at jeg skal ta over som ordfører ja, sier han til avisen.