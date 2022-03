Bror (18) tatoverer seg selv: – Ble lei av å tegne på papir

Ifølge google trends spratt søkeordet «stick and poke» opp betydelig i mars 2020.

Bror Axel Olsen fra Meløy har snart dekorert hele kroppen med hjemmelagde tatoveringer.

Men ikke alle mener at det er en god idé.

Eksperter sier at det kan føre til både blodforgiftning og blodsmitte.

– Et nytt materiale å tegne på

Søker man på «stick and poke» på nettstedet Pinterest er det små tatoveringer som er enkle å lage som trender mest.

18 år gamle Bror Axel Olsen fra Meløy i Nordland har nå 19 tatoveringer spredt rundt på kroppen.

– De er over alt utenom på høyrearmen siden jeg er høyrehendt, og ryggen og på baksida av lårene kommer jeg ikke til. Da må jeg begynne på turn, sier Bror.

Det starta med at Bror tegnet og malte mye. – Jeg ble lei av å tegne på papir. Da ble det naturlig å finne et nytt materiale for Bror å tegne på. Han kjøpte tatoveringsmaskin fra en kompis som hadde jobba som tatovør og begynte å tegne på egen kropp. Men han har også brukt «stick and poke»-metoden.

– Det kommer an på hvilket motiv jeg lager. Hvis det er et litt hullete og minimalistisk design bruker jeg gjerne den teknikken, sier Bror.

– Veldig utbredt i Norge

Kari Kjelskau, leder i Norsk Tattoo Union, sier at metoden Bror bruker er kjent, og blir stadig mer populær.

Kari Kjelskau, lederen for Norsk Tattoo Union, er bekymret for at unge mennesker ikke forstår risikoen ved å lage tatoveringer selv. Foto: PRIVAT

– Vi tror det er veldig utbredt i Norge. For ungdom som har dårlig råd og som har lyst på en tatovering, er det fort gjort og bare finne frem noe blekk, sier Kjelskau.

Ofte bruker ungdommen kulepennblekk, og en vanlig synål eller en sikkerhetsnål. Ifølge Kjelskau skjer det ofte i sammenheng med fest og drikking, og ungdommene steriliserer ikke utstyret. Det finnes også mye utstyr man kan kjøpe på nett for å lage tatoveringer hjemme, men Kjelskau sier at det kan føre til blant annet blodforgiftning. – Mye av utstyret man får tak i er ikke trygt. Det er ikke sikkert at nålene er sterile, eller at fargene er bra å bruke, sier Kjelskau.

– Vi har hørt om at noen av fargene har inneholdt kvikksølv og at det har vært billakk i noen av dem.

Hun legger til at metoden også kan føre til blodsmitte, allergiske reaksjoner og infeksjoner som kan gå over i blodforgiftning.

Blodforgifting Ekspandér faktaboks Blodforgifting vert også kalla sepsis.

Sepsis er når heile kroppen reagerer på ein infeksjon.

Sjukdomen vert ofte utløyst av ein bakterieinfeksjon. Ofte går bakteriane i blodet.

Streptokokkar, stafylokokkar og gram negative bakteriar (til dømes E.coli) er ofte årsak til sepsis.

Tilstanden utviklar seg frå mild til alvorleg sjukdom i 1/3 av tilfella.

Alvorleg sepsis innber at pasienten får svikt i livsviktige organ.

Det er viktig at sjukdomen vert oppdaga rask, og at pasienten får breispektra anibiotikabehandling.

Om lag 13 prosent av pasientar med sepsis døyr. (Kjelde: Norsk legemiddelhandbok/Hans Flaatten)

– Du kan ikke bruke laser for å fjerne slike tatoveringer for da slipper du løs disse stoffene i kroppen. Så eneste løsning da blir å skjære bort tatoveringen.

Hudlege: – Kan skade kroppen i årevis

Hudlege Jon Anders Halvorsen, bekrefter at det er helsemessige farer knyttet til metoden.

– Hvis man bruker en nål fra skuffen hjemme er det alltid en infeksjonsrisiko. Det andre er at blekket som brukes kan være giftig og gi kraftige allergiske reaksjoner.

Det kan gi blemmer, sår og arr i verste fall, forteller Halvorsen. Teoretisk sett kan stoffene også skade andre deler av kroppen og være i kroppen i årevis.

Heller ikke hudlege Anne Birgitte Nordal anbefaler å gjøre dette hjemme.

Anne Birgitte Thomas Nordal, Hudlege ved Hudklinikken, forteller at problemstillingen har vært stabil lenge. Foto: Anton Soggiu

– Jeg skjønner godt om man ønsker seg tatovering, men oppsøk heller ett etablert profesjonelt tatoveringsstudio. Der bør det være regulerte forhold, sier hun.

Nordal får stort sett inn kunder med allergiske reaksjoner, eller som ønsker å fjerne tatoveringene.

Dette svarer helsesykepleieren i ung.no:

J J20: Er stick and poke tatovering farlig? ung.no: Som helsepersonell må jeg fraråde deg til å tatovere deg selv hjemme når du ikke har gått igjennom godkjent opplæring. U ung.no: Det er en grunn for at det stilles trenge krav til hvordan tatovering skal gjennomføres. Tatovering kan føre til uheldige bivirkninger og konsekvenser som infeksjon og allergi.

Norsk Tattoo Union: – Kan straffes med bøter og fengsel

Kari Kjelskau, leder i Norsk Tattoo Union, mener ungdommene bør overlate tatoveringen til ekspertene.

– Tatovering er et yrke, det er lang læretid for å lære dette. Det er strenge regler på både hygiene og farger, så ha respekt for yrket vårt og ikke gjør det hjemme, gå til et seriøst studio.

Hun sier at de profesjonelle tatovørene ofte må rette opp feilene som er gjort hjemme.

Når kunder vil fiske en hjemmetatovering må de ofte øke prisen. – Det blir dyrere å fikse den billige tatoveringen enn å ta den hos profesjonelle i første omgang, sier Kari Kjelskau. Foto: Gabrielle Graatrud / NRK

– Selv om du får en billig tatovering der og da så er det ikke sikkert den blir billig over tid, hverken med helse eller penger.

I tillegg peker hun på at det er ulovlig å utføre en tatovering hvis du ikke har godkjent lokale. Det kan straffes med både bøter og fengsel.

– Gjør det bare på meg selv

Bror Axel Olsen fra Meløy i Nordland bruker alltid tatoveringsnål. Selv når han bruker «stick and poke»-teknikken. En sikkerhetsnål blir for tykk, og det er tryggere å buke nåler fra tatoveringsnettsider, sier han.

– Er du bekymra for at du kan bli blodforgifta eller få allergiske reaksjoner?

– Det er risiko i de fleste ting, men så lenge man opprettholder god hygiene på utstyret både før, under og etter tatovering tror jeg det går bra, sier Bror.

Bror Axel Olsen bare bruker svart farge, og aldri har brukt kulepennblekk, som noen bruker. Det har han også frarådet venner å bruke. Foto: Daniel Hong Hansen

– Visste du at det kan være straffbart?

– Det er ny informasjon for meg, men det er meg selv jeg gjør det på. Da blir det vel vanskelig å straffe meg for det. Jeg har ikke ønske om å gjøre det på andre, sier Bror.