Sterke reaksjoner fra folk i vaksinekø – nytter ikke å kjefte, svarer kommunelegen

– Jeg kan forstå at noen som er i midten av 70-årene synes det er rart at personer på 20–30 år får vaksinen før dem.

Det sier Frode Berg, kommuneoverlege i Rana. Bakgrunnen er en pressemelding kommunen sendte ut mandag, hvor de fortalte om hvordan det går med vaksineringen.

Her kommer det fram at flere har reagert på at personer yngre enn 65 år har fått tilbud om vaksine.

«Koronatelefonen mottar en rekke henvendelser fra folk som klager på prioriteringsrekkefølgen på vaksinasjonen», heter det.

Frode Berg sier det ikke nytter å kjefte, og fremholder at dette har sin naturlige årsak.

Ber folk ikke ringe og klage

Greia er at Rana kommune denne uka vaksinerer de siste i prioriteringsgruppe tre, samtidig som de begynner på gruppe fire.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

Det betyr at Rana vaksinerer de mellom 65 og 75 år. Samtidig som denne gruppa vaksineres prioriteres også personer mellom 18 og 64 år som av helsemessige årsaker har høy risiko for å bli veldig syke av korona.

Gruppa utgjør til sammen 3000 personer. Målet er at denne gruppa, altså gruppe fire, er vaksinert innen mai.

– Så akkurat denne uka kan vi ha et veldig stort sprik i alder. Fra 18 til 80 år. Ettersom vi da vaksinerer to prioriteringsgrupper på samme uke, sier Berg.

– Vi må huske på at de unge menneskene som får vaksinen nå, det er personer med svært høy risiko for komplisert forløp av koronavirus.

Framdrift vaksinering Ekspandér faktaboks Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: beboere i sykehjem alder 85 år og eldre alder 75-84 år alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, definert av FHI. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander alder 55-64 år alder 45-54 år

De som svarer på koronatelefonen har ikke myndighet til å gjøre noe med valgene som er tatt over hvem som skal prioriteres.

Berg ber derfor folk om ikke å belaste koronatelefonen for slike klager.

– Vi prøver å gjøre dette så rettferdig som vi bare kan, og tilrettelegge for de med spesielle behov. For eksempel om du har en planlagt sykehusinnleggelse. Da vil vi prøve å tilpasse tidspunkt for vaksinering.

Merker økt interesse

Per nå har mellom 80 og 90 prosent stilt seg i vaksinekø i Rana, blant dem over 65 år. Han håper og tror tallet vil øke.

– At så stor andel av de over 65 år har stilt seg kø er bra. Det er langt over det vi trodde i desember. Så ser vi at interessen for vaksine er økt gradvis utpå nyåret.

Andre kommuner kan komme i en tilsvarende situasjon. I Bodø er de snart ferdig med alle over 80, og forventer å begynne kalle inn gruppe fire andre uke etter påske.

Kommuneoverlege Tor Claudi er ikke bekymret for noen telefonstorm rundt akkurat dette i fylkeshovedstaden.

– Jeg tror at hvis vi greier å forklare det, så vil folk akseptere det.