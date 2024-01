Sterk vind stenger flere veier i Nordland: – Nesten ikke sikt

– Vi har hatt det kjempetravelt. I Nordland er det vinden som er mest problematisk, sier trafikkoperatør i vegtrafikksentralen, Kristin Lunga, til NRK.

Akkurat nå er tre strekninger i Nordland stengt. I tillegg til Saltfjellet er også E12 Umbukta og E6 ved Mjåvatn stengt grunnet sterk vind.

– På Saltfjellet er det nesten ikke sikt. Der tar vi en ny vurdering klokken 13. På Umbukta blir det ny vurdering klokken 18, mens på Mjåvatn er det omkjøring via fylkesvei 78, sier Lunga.

Uvær har preget morgentimene i Nordland mandag. Tidligere på dagen var samtlige lufthavner på Helgeland stengt. To av fire flyplasser er fortsatt åpen.

Lunga sier at det også er fare for at flere broer blir stengt grunnet vinden. Dette gjelder både Åselibrua i Saltstraumen og Helgelandsbrua. Der er vinden på rundt 26 meter i sekundet.