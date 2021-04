Søndag ble det gjort en rørende markering for 22 år gamle Thomas-Andre Slettbakk Fagerli fra Meløy i Nordland.

Thomas omkom på sjøen utenfor Tromsø, etter en arbeidsulykke.

En av arrangørene, Simen Johan Lundbakk, sa at han aldri hadde trodd det ville komme så mange for å hedre den avdøde 22-åringen.

– Det var helt ubeskrivelig. Vi skrev et innlegg på Facebook om at hvis det var noen som ville vise respekt for han og de pårørende, så kunne de møte opp. Vi endte opp med å være 70 biler i kortesjen og over 100 på stranda. Det var helt fantastisk.

De fremmøtte tente fakler på stranden Storvika i Meløy kommune. Foto: Eirik Holdal / Kulingen

Aktiv i gatebilmiljøet

Lundbakk forteller at de kjørte på en lang rekke med nødblinken på, og at møtende biler også tok på nødblinken for å vise respekt.

– Vi kjørte kortesje sammen og tente fakler og lys i Storvika for å vise omsorg for hverandre. Det var en blanding av pårørende, familie og venner.

Thomas var aktiv i gatebilmiljøet i Meløy, noe som var en stor grunn til at nettopp en bilkortesje var en passende markering.

– Han var et aktivt medlem i klubben Meløygatebilen, og han fortjente denne kortesjen. Vi ble kjent gjennom felles venner, og vår interesse for bil.

MARKERING-200421W-NO Du trenger javascript for å se video.

– Helt jævlig å stå der

Til tross for at stunden ved stranda var fin, så kjente garantert flere der et stort savn etter Thomas. Lundbakk inkludert.

– Vi tente fakler og gikk ned sammen. Det var helt jævlig å stå der i begynnelsen, men det var samtidig godt å se hvor mange som møtte opp.

Han sier at kompisen var en person som man kunne stole på.

– Jeg syns det var viktig å hedre ham, siden han fortjente det. Han ville gjort det samme for oss hvis noen andre var i den situasjonen, sier han og fortsetter:

– Det fantes ikke noe vondt i ham. Du kunne stole på han 100 prosent, og han stilte alltid opp om du trengte noe. En fantastisk person tvers igjennom.

Ifølge Sundbakk er det ingen tvil om at fraværet til Thomas kommer til å merkes i meløysamfunnet.

– Han etterlater seg et tomrom som ikke mange kan fylle. Jeg vil kondolere til alle i familien til Thomas, og vi er der for dem hvis de trenger det.