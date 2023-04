For Nord-Norge sin del er det denne uken som gjelder. På torsdag er det ventet mye sol og oppholdsvær, tross at det er sendt ut farevarsel for vind enkelte steder.

– Mot fredagen er det fremdeles stort sett oppholdsvær i nord. Det er litt skyete sør i fylket og, litt lettere skydekke i nord, med perioder med sol. Oppholdsværet fortsetter på fredag. Det gjør vinden også.

Det sier vakthavende meteorolog, Aslaug Skålevik Valved.

Men i sør er det sendt ut flomvarsel enkelte steder, med store nedbørsmengder ventet over store deler av Østlandet på torsdag og fredag.

Etter helga blir det derimot et rollebytte mellom nord og sør.

Lavtrykksaktivitet dominerer været i Sør-Norge på torsdag. Foto: Meteorologisk institutt / Meteorologisk institutt

15–20 grader i sør – atmosfærisk elv i nord

I den stille uken lovet Statsmeteorologen påskesol i store deler av landet. Men på søndag skal det snu, i alle fall for Nordland.

– Slik det er nå er det Sør-Norge som har nedbør og lavtrykksaktivitet, mens det er Nord-Norge som har fint vær.

Men det vil endre seg.

– På søndag er det ventet at det kommer litt regn og da går vi inn i et værskifte, dessverre for nordlendingene.

På Østlandet skal sola skinne og det kan bli temperaturer mellom 15 og 20 grader over helga.

Vakthavende meteorolog, Aslaug Skålevik Valved. Foto: Meteorologisk institutt

I Nord-Norge vil det nemlig bli en periode med lavtrykk.

– Da bygges det opp et høytrykk over Sør-Norge som styrer lavtrykket mot Nord-Norge. Det gjelder å nyte denne uken her og være forberedt på at det blåser og kommer mye nedbør.

I Nordland bygger det seg også opp for muligheter for værfenomenet atmosfærisk elv og mye regn.

– Lavtrykksaktiviteten som kommer inn mot Nord-Norge, kommer fra Atlanterhavet og så kan det danne seg det vi kaller en atmosfærisk elv.

– Det kan nok forventes at deler av neste uke kan bli veldig våt i nord.

Atmosfærisk elv er et begrep som forklarer smale bånd der vinden frakter store mengder fuktig luft, hvor vanndampen har sitt opphav i tropiske områder. Det er ofte forbundet med ekstremnedbør.

Neste tirsdag vil lavtrykket komme til Nord-Norge. Foto: Meteorologisk institutt / Meteorologisk institutt

– Vær obs

– I kveld kan det bli sterk kuling sør for Bodø. Det er en del vind. Vi kan ikke kalle det direkte fint vær fordi det blåser en del. Men bortsatt fra det så er det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, sier meteorologen.

I Bodø er det sendt ut gult farevarsel for kuling, og det kan blåse opp til sterk kuling sør for Bodø, opplyser meteorologen. Varselet gjelder for Sandnessjøen til Lødingen.

Både nå og neste uke ber meteorologen folk i nord være obs på vindstyrken.

– Først of fremst må båtfolket være litt obs og ikke bli lurt av finværet denne uka. Vær forberedt på at det blåser lokalt. Sjekk værmeldingen på det strekke man har tenkt seg på.

Onsdag kveld vil det være en økning til periodevis sørøstlig stiv kuling 15 m/s, fra natt til torsdag og sterk kuling 20 sør for Støtt.

– Det er en situasjon som kan gi en del vind i fjellet og utsatt strøk, så det kan bli vindkast.

Vakthavende meteorolog oppfordrer folk til å være oppmerksom, og sikre løse gjenstander.