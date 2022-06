Sterilisering er fem ganger dyrere for kvinner

Menn betaler 1268 kroner i egenandel for å sterilisere seg gjennom det offentlige.

For kvinner er prisen 6079.

Det er en prisforskjell på hele 4811 kroner.

– De høye prisene går særlig ut over sårbare grupper som innvandrere, og personer med lav inntekt. Dette mener Jordmorforbundet er en uhørt praksis i et likestillingsperspektiv.

Det sier Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder av organisasjonen.

– Kvinner er overrepresentert i lavtlønnete yrker, påpeker hun.

Men til tross for at det er billigere for menn å sterilisere seg på sykehus, så risikerer de å måtte dra til Nord-Norge for å få strengen kuttet.

Helse Nord er nemlig en av få helseregioner som prioriterer sterilisering av menn på offentlige sykehus i Norge.

DRO TIL NORD: 23 pasienter dro til Nord-Norge for å få utført sterilisering gjennom det offentlige helsevesenet i tidsrommet 2018-2021, ifølge Helse Nord. Foto: Siri Saugstad / NRK

Inngrep på menn 2018-2021: Ekspandér faktaboks Helse Nord: 589

Helse Midt: 17

Helse Vest: 3

Helse Sør-Øst: 3 Totalt: 612 * Flere avtalespesialister som er tilknyttet de regionale helseforetakene, samt private aktører som har godkjenning fra Statsforvalteren, utfører inngrep. Disse finnes det ikke statistikk for.

20 år gamle priser

Steriliserings-satsen ble bestemt på Stortinget i 2002 etter to offentlige utvalg i 1990-årene.

De konkluderte med at sterilisering burde være blant de lavest prioriterte helsetjenestene i det offentlige helsevesenet.

Satsen for kvinner var ment å dekke om lag halvparten av de reelle kostnadene, og egenbetaling for menn var ment å dekke alt.

Men til tross for at prisene på nesten alt annet i samfunnet har endret seg på 20 år, er egenandelene for sterilisering den samme.

Steriliseringer generelt Ekspandér faktaboks Steriliseringsloven gir alle over 25 år rett til å sterilisere seg, så lenge de er kompetente til å ta en avgjørelse. Andre tilfeller må gjennom en nemd. Klagesaker blir sendt til steriliseringsrådet.

Det utføres i dag i overkant av 1000 kvinnelige steriliseringer per år. Omtrent halvparten av steriliseringene utføres i forbindelse med fødsel, vanligvis samtidig med keisersnitt.

Innrapporteringen av utførte mannlige steriliseringer er fortsatt svært mangelfull.

Innføringen av en forhøyet egenandelen ved sterilisering i 2002 førte til en klar nedgang i antallet kvinnelige steriliseringer.

Steriliseringsrådet har i tidligere statusrapporter og overfor Helsedirektoratet uttrykt sin bekymring for at den høye egenandelen for kvinner kan slå uheldig ut for enkelte grupper, bl.a. innvandrere og økonomisk eller sosialt vanskeligstilte personer.

I brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 12.09.2017 tilrår Helsedirektoratet at pasientbetalingen for sterilisering blir kjønnsnøytral, og dermed et likeverdig tilgjengelig prevensjonsalternativ for kvinner og menn.

Helsedirektoratet har ikke tatt stilling til betalingsnivået, men mener sterilisering må være et tilgjengelig prevensjonsmiddel – uavhengig av økonomisk evne.

For menn er det et svært begrenset tilbud ved offentlige sykehus, så en vesentlig del av steriliseringene foregår hos privatpraktiserende spesialister med eller uten avtale med et helseforetak. Kilde: Rapport fra Steriliseringsrådet for årene 2015–2017. En ny rapport kommer til å foreligge sommeren 2022, men det ser ikke ut til å være store avvik får NRK opplyst om.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og har stilt en rekke spørsmål på e-post.

Hun har ikke svart, men Helse- og omsorgsdepartementet har valgt å komme med en uttalelse.

– Siden de reelle kostnadene ved de to forskjellige inngrepene er forskjellige, er det blitt vurdert at ordningen ikke er i strid med kvinnediskrimineringskonvensjonen, opplyser de om i e-posten.

Les hele kommentaren til departementet her: Ekspandér faktaboks De to offentlige utvalgene som i 1990-årene vurderte prioriteringer i helsetjenesten («Lønning I-utvalget» og «Lønning II-utvalget») konkluderte bl.a. med at sterilisering burde være blant de lavest prioriterte helsetjenestene i den offentlig finansierte helsetjenesten. På denne bakgrunn er det fra 2002 innført egenbetaling for sterilisering. Det er mer kostnadskrevende å sterilisere kvinner enn menn. Den egenbetaling som ble innført i 2002 var derfor slik at pasienten skulle dekke om lag halvparten av de reelle kostnadene. Egenbetalingen for menn var forutsatt å dekke hele kostnaden. Siden de reelle kostnadene ved de to forskjellige inngrepene er forskjellige, er det blitt vurdert at ordningen ikke er i strid med kvinnediskrimineringskonvensjonen. Sterilisering av menn utføres nå nesten ikke i den offentlig finansierte helsetjenesten, men i den private. Kostnaden der er om lag 6 000 kroner, altså om lag det samme som egenbetalingen for sterilisering av kvinner. Private tilbud finnes i mindre grad i Nord-Norge enn i andre deler av landet. Sykehusene i nord gir derfor tilbud om sterilisering.

– Ikke greit

Jordmorforbundet er ikke enig i at satsene bør være ulik basert på ressursbruk.

De foreslår en egenandel på 375 kr for begge kjønn.

– Dagens praksis kan ikke forsvares i et likestillingsperspektiv. Det må være opp til kvinner og menn hvem som skal sterilisere seg, ikke kostnaden.

– Kvinner som har medisinske grunner for å utføre sterilisering, får dette dekt. Det samme gjelder hvis de utfører prosedyren under keisersnitt eller fødsel. Er ikke det godt nok?

– Nei, det mener vi ikke at holder. Vi ser at det er relativt strenge kriterier for å få dekt sterilisering. Det er ikke greit at de offentlige satsene er så høye, de må ned.

Erfaringen er at langt flere kvinner enn menn i tillegg bærer dyre kostnader for hormonell prevensjon, påpeker Schelderup.

BETALER MER: Det er ikke bare steriliseringen som er dyrere for kvinner, også hormonell prevensjon kan medføre dyre kostnader for kvinnen, påpeker Schelderup. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Mener egenandelen for menn må opp

– Ideelt sett skulle prisene vært like, men det er to helt forskjellige inngrep. Det er som å sammenligne epler og pærer.

Urolog og leder av steriliseringsrådet, Morten Andersen, påpeker at inngrepet som blir gjort på kvinner, er mer omfattende og krever mer ressurser.

Derfor stusser han ikke over at det er mye dyrere for kvinner.

Problemet er heller at det er for billig for menn.

– Løsningen er at egenbetalingen økes betraktelig hos mannen, også i det offentlige. Da kan man snakke om likhet. Det bør være på samme nivå som kvinnen.

– Så i stedet for at kvinnen skal få sin egenandel ned, bør mannen få sin opp?

– Ja, absolutt.

Han er kritisk til at myndighetene ikke har justert prisene på 20 år.

FOR BILLIG: Urolog og leder av steriliseringsrådet, Morten Andersen, har utført tusenvis av prosedyrer på menn. Han mener prisene må opp for at det skal bli lønnsomt. Foto: Privat

Blir ikke prioritert i sør

I 2021 ba Helse- og omsorgsdepartementet om informasjon om behandlingstilbudet til menn som ville sterilisere seg.

Svaret var at mannlig sterilisering ikke vurderes å være en prioritert oppgave i det offentlige.

Kreft og andre sykdommer kommer i første rekke.

Sterilisering blir satt til private aktører.

Men private tilbud finnes i mindre grad i Nord- Norge enn i andre deler av landet.

– Helse Nord har derfor sørget for at sykehusene i helseregionen gir tilbud om sterilisering for menn, selv om inngrepet ikke gis høy prioritet og har relativt lang ventetid.

Det opplyser Helse Nord sin pressevakt i en e-post til NRK.

RASKERE PROSEDYRE: Urolog Morten Andersen er opptatt av at man ikke underkommuniserer hvor omfattende det er å sterilisere menn. Men stort sett tar det ikke mer enn en time med lokalbedøvelse. Foto: Carolina K. Smith

– Nordmenn har råd

Urolog Andersen mener sykehusene i praksis ikke har råd til å utføre sterilisering på menn, da de ikke får dekket noe av staten.

Det er derfor ansett som et underskuddsprosjekt av helseforetakene.

Private aktører tar betalt rundt 6.000 kr. Noe Andersen mener er en mer realistisk pris.

– De aller fleste syns at den betalingen som er i privat regi, er helt greit. Det er veldig få som klager på det. Nordmenn har råd til det. Og det koster som å skifte dekk på en bil, mener Andersen.