Stengte veier og innstilte ferger

E6 over Saltfjellet er det stengt på grunn av uvær. På fylkesvei 76 over Tosenfjellet er ett felt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Også på E10 er ett felt stengt ved Kanstadstraumen på grunn av bilberging. Fergestrekningen Bodø-Moskenes er avgangen fra Moskenes klokken 07.00 innstilt på grunn av uvær. Dette gjelder også fergeruta Bodø-Røst- Værøy.