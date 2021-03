Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen har ikke registrert nye tilfeller av koronasmitte siden oktober i fjor.

Likevel er smitteverntiltakene kommunen nå har innført blant de strengeste i landet, og strengere enn i Oslo.

– Det er jo et særdeles kort tidsrom det er snakk om, og de tilbakemeldingene vi får fra publikum er at det er stor forståelse for dette, sier ordfører Hans Gunnar Holand.

Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna. Foto: Ole-Christian Olsen

Skoler og barnehager i Sømna er nå stengt til og med mandag, og beboere ved sykehjem får ikke ta i mot besøk.

Alle arrangement og fritidsaktiviteter er avlyst, og treningssentre holdes stengt.

Bakgrunnen er utbruddet i nabokommunen Brønnøy. I går stengte kommunen ned, etter totalt sju tilfeller denne uken.

Bryter med Covid-forskriften

De strenge smitteverntiltakene i Sømna gjelder foreløpig fram til og med mandag 15.mars. I mellomtiden venter kommunen svar på smittetester.

Folketomt i kommunesenteret Vik i Sømna. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Covid-forskriften åpner imidlertid ikke for at en kommune kan gå så hardt til verks, uten at det er påvist smitte.

I henhold til Covid-19-forskriften § 12c etter smittevernloven § 4-1 (ekstern lenke) kan ikke kommuner stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende tiltak.

FHI er samtidig klar på at det ikke kan skje uten at det er påvist smitte blant noen av barna eller de ansatte.

Også Verdens helseorganisasjon er klar på at skoler ikke bør stenges forebyggende (ekstern lenke).

– Sårbår kommune

Men ordføreren viser til at Sømna og Brønnøy er et felles bo- og arbeidsmarked, og at barn og unge daglig reiser på tvers av kommunegrensen.

– En del brønnøyværinger sør i kommunen har barnehage- og skoleplass i Sømna, og alle elever i videregående fra Sømna går på skole i Brønnøy. Vi har også nærkontakter av smittetilfeller i Brønnøy bosatt i Sømna.

Også Arne Johansen, kommunedirektør i Sømna, mener de ikke bryter covid-19-forskriften.

– Vi må se på hva som er formålet med hele smittevernlovgivningen, og det er nettopp å hindre smitte. Vi er en liten, sårbar kommune. For oss er det helt opplagt viktig å være i forkant når vi nå har den største smitteutbruddet vi har hatt i regionen siden koronaen kom til landet, sier han til NRK.

– Bedre å opptre preventivt

10 personer som er i karantene i Sømna ble testet for smitte i går, og nye 25 tester er planlagt i løpet av dagen, sier Holand.

Han forsvarer de strenge tiltakene i kommunen.

Sømna kommune har ingen smittetilfeller, men stenger nå ned mye for å unngå smitte. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Jeg mener vi har vårt på det tørre. Vi kan selvfølgelig lese veilederne og forskriftene rigid og ikke agere, eller så kan vi følge opp smittevernlovens formål ved å forebygge sykdom og at den overføres.

Det er uklart når prøvesvarene kan være klare. Prøvene vil bli analysert ved Nordlandssykehuset i Bodø, men dårlig vær kan ha ført til forsinkelser.

– I dette tilfellet er vi helt klare på at det er helt riktig å ta en fot i bakken, og få oversikt før vi gjør nye vurderinger. Og i dette tilfellet er det besluttet tiltak bare til mandag, og da vil vi ha svar på testene vi venter på.