Stenger SFO for å spare penger: – Utpressing av barnefamilier

– Det er til å grine av. Vedtaket rammer mange familier i kommunen. Aleneforeldre og folk som er tilflyttet eller mangler nettverk som kan passe barn, sier Maria Suarez Karlsen, som er sykepleier ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.

Alstahaug kommune har vedtatt å stenge SFO åtte uker om sommeren og det skal ikke lengre være mulig å ha mindre enn 100 prosent plass.

Onsdag tropper Karlsen og andre foreldre og barn opp på rådhuset for å overlevere en bunke underskrifter som er samlet inn.

– Et barnefiendtlig vedtak

– Vi må protestere og gjøre det vi kan. Dette er et barnefiendtlig vedtak. Det er veldig spesielt i en kommune som ønsker seg regionsykehus og tilflytting, sier Maria Karlsen.

Hun og ektemannen jobber turnus på sykehuset, og er avhengig av SFO-tilbudet i kommunen. Ifølge Karlsen vil ikke bli mulig for dem å feriere sammen i år.

– Dette som utpressing av barnefamilier. De stenger tilbudet om sommeren, men krever full plass, sier Karlsen.

Hun har snakket med folk som seriøst vurderer å flytte fra kommunen.

– Det kan virke som om Alstahaug ikke er interessert i at det skal bo barnefamilier her.

Sparer tre millioner

– Vi må kutte for å legge til rette for bygging av et nytt helse- og omsorgssenter, sier ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ifølge Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø (Ap) sparer kommunen til sammen tre millioner kroner på vedtaket de fire årene økonomiplanperioden varer.

– Vi gjør dette for å legge til rette for bygging av et nytt helse- og omsorgssenter. Det krever store, strukturelle endringer i skolesektoren. Vi også vil legge ned og slå sammen noen skoler framover, sier Langø.

Han forstår at vedtaket skaper problemer for småbarnsforeldre i kommunen.

– Jeg ser at det kan bli utfordrende. Men et raskt søk på internett viser at sommerstengte SFO ikke er uvanlig i Kommune-Norge. Heller ikke tilbud kun om 100 prosent plass. Vi vil imidlertid se på sommerstengingen, og evaluere om åtte uker er vel lenge. Erfaringen viser også at det ikke er veldig mange som har behov for halv plass.

Langø drar fram at kommunen har full barnehagedekning.

– Det har vi ikke gjort noe med i budsjettet. Vi er imidlertid nødt til å spare penger innenfor kultur, skole og helse. Det vil bli tøft for enkelte, sier Bård Anders Langø.

Bygde kulturhus til 300 mill

Det nye kulturhuset i Sandnessjøen i Alstahaug inneholder svømmehall, kino, bibliotek, en storsal og øvingsrom. Samtidig har bygget bidratt til å sette kommunen i milliardgjeld. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Da det nye kulturhuset i Sandnessjøen med en prislapp på 300 millioner kroner ble åpnet høsten 2015, var det etter en årelang diskusjon om prisen på bygget. Motstanderne mente investeringen ble en altfor stor kostnad for en kommune på 7.500 innbyggere.

Halvannet år etter at bygget åpnet dørene til publikum, må ordføreren erkjenne at kommunen har en milliard kroner i gjeld. I kommunestyremøtet før jul vedtok den gjeldsrammede kommunen å ta opp ytterligere 350 millioner kroner i lån for å bygge sykehjem og ny, kombinert barne- og ungdomsskole.

Ordfører Bård Anders Langø (Ap) avviser at kuttene kommer som følge av byggingen av Kulturbadet.

– Vi har i flere år visst at vi før eller senere må gjennom en kraftig omstilling, som medfører kutt. Men vi har ikke greid å gjennomføre denne omstillingen. Nå må vi gjøre disse omstillingene for å slippe å havne på Robek-lista, sier ordfører Bård Anders Langø.