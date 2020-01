Mo i Rana lufthavn må stenge på lørdag på grunn av sykdom. To av de totalt fire ansatte er ute med sykdom, dermed blir det umulig å holde flyplassen åpen uten å gå på akkord med Arbeidsmiljøloven.

Vakthavende i flytårnet i Mo i Rana, Hans Martin Valrygg sier dette er første gang de står i en slik situasjon.

– Dette er siste utvei. Vi har prøvd å stenge ned litt mellom avgangene for å spare inn noen timer, men vi kom til kort, sier han.

Valrygg og en kollega er de to som har holdt det gående til nå, men lørdag blir det stopp.

– Vi som står igjen er såpass overarbeidet fra tidligere i uka. Vi må holde oss innenfor arbeidsmiljøloven.

I samarbeid med Widerøe har de forsøkt å kansellere de rutene hvor de i minst mulig grad rammer passasjerene.

Jobber med å utdanne flere til tårnet

Flyplassen har hatt åpent gjennom uken, men nå ser de seg nødt til å stenge. Valrygg sier det blir nok jobb til to personer med 19 timer åpningstid i døgnet.

– Nå ser det ut til at vi får i alle fall en person til i løpet av neste uke. Da vil vi komme tilbake i normal drift, sier Valrygg.

Valrygg erkjenner at de er sårbare når de må melde 50 prosent frafall med to personer syke. Nå skal to nye personer snart være klar til arbeidsstokken.

– Vi jobber med utdanning, vi har to som skal være ferdigutdannet om noen uker. Da har vi litt mer å gå på, sier han.

Selv om alle avganger på lørdag og tre av avgangene på søndag kanselleres, vil flyplass fortsatt ha full beredskap for ambulansefly og andre akutte situasjoner.

– Selv om flyplassen er stengt i morgen, er beredskapen er på plass om noe skulle oppstå.

Widerøe: – Utenfor vår kontroll

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli sier de ble gjort kjent med situasjonen torsdag, og at de da startet med å kontakte de som ble rammet.

– Normalt blir de kontaktet der de har bestilt billetten. Nå når det var så kort tid før avreise har vi tatt direkte kontakt.

Samtlige passasjerer som rammes lørdag er kontaktet og har fått tilbud om alternativ reise. Likevel kan ikke Widerøe dekke alt:

– Vi setter ikke opp ekstra bakketransport, ei heller kan vi stå for kostnaden når passasjerene våre må overnatte. Da må de søke refusjon fra sitt forsikringsselskap, eventuelt ta kontakt med Avinor.

Noen flyvninger rammes kun indirekte. Eksempelvis vil den ene avgangen fra Trondheim via Mo i Rana til Bodø, gå direkte til Bodø.