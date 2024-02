Stenger moloen i Bodø

Bodø Havn stenger moloen i Bodø for folk med umiddelbar virkning, opplyser de i en pressemelding.

– Det er ekstremt mye vind i området, og fare for at løse gjenstander kan fly gjennom luften, sier driftssjef i Bodø Havn, Morten Nydal.

Moloen er et yndet turmål for folk i Bodø. Vektere er plassert ut for å passe på at ingen trosser sperringene.

– Det er ikke trygt å gå utover molen i dette været, og vi oppfordrer alle til å respektere stengingen, sier Nydal.