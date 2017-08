Stenger E6 nord for Mo

I neste uke blir E6 mellom Mo i Rana og Røssvoll stengt for gjennomkjøring, på grunn av frakt av et bruelement. Nye Langvassåga bru ved Røssvoll skal settes sammen av seks ferdigbygde elementer. De første to transportene skjer natt til tirsdag 5. og torsdag 7. september. E6 vil være helt stengt i tidsrommet 00:00-03:00.