Stengde fjellovergangar og stor snøskredfare: – Vurder om du må ut å køyre

– Sør-Noreg blir vêrvinnarane på nyttårsaftan i kveld, seier meteorolog Dina Stabell.

Laurdag morgon er fleire fjellovergangar i landet stengt grunna uvêr. Samtidig melder Varsam om stor skredfare fleire stader i landet.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Erland Tretteskog, ber folk om å følge med på vêrmeldingane.

Stengde fjellovergangar

– Spesielt på fjellovergangane kan det vere ruskete. Vurder om du må ut å køyre.

– Og om du må det, så ha med litt proviant i bilen, fyll tanken og legg til god tid, seier Tretteskog.

Stengd vegbom på Leiro i Vestland. Skjermdump frå Statens vegvesen. Foto: Statens Vegvesen

I Finnmark er det ein god del snøfokk over fjellovergangane, med sterk vind fleire stader. Dei fleste vegane på Magerøya i Finnmark er no opne igjen.

Meteorologane melder raudt nivå, altså stor snøskredfare, i Tromsø på søndag.

Det er framleis ein del snøfokk og sterk sidevind enkelte stader.

Oppdatert: Status for fjellovergangane klokka 11.45 laurdag:

E6 Saltfjellet: opna for normal trafikk

E69 Skarsvåg-Nordkapp: kolonnekøyring

Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet, stengd

Fv98 Ifjordfjellet, stengd

E134 Haukelifjell, stengd

Rv7 Hardangervidda, stengd. Ny vurdering rundt klokka 18.00 laurdag.

Rv13 Vikafjellet, stengd

Fv50 Hol-Aurland, stengd. Ny vurdering 1. nyttårsdag.

Fv51 Valdresflya-Fagernes, stengd Garli-Bygdin

Fv53 Tyin-Årdal, stengd

Fv27 Venabygdsfjellet, stengd

Fv51 Garli i Øystre Slinde, Innlandet, stengd

– Det er vanskeleg å seie kor og når det vil treffe, seier Tretteskog.

Sjå fullstendig på fjellovergangane her.

Skjermdump frå Varsom.no Foto: Varsom.no

Fleire ferjer innstilt og forsinka

I Rogaland er det meldt om liten storm utsette stader. Fleire ferjeavgangar blir forsinka, innstilte og kansellerte som følge av uvêret. Det gjeld også lenger nord i landet.

Oppdatert 11.00: Sambandet går som normalt igjen. Rute 1 ved sambandet Hjelmeland - Nesvik - Skipavik er innstilt. Kraftig vind fører til forsinking i rute 2.

Oppdatert 11.00: Ferja til Halsnøy går som normalt igjen. Halsnøy er kansellert i begge ruter. Det gjeld sambandet Fogn - Judaberg - Helgøy.

Også Saudaruten mot Stavanger er forsinka med omtrent 15 minutt.

Ferjestrekket Akkarfjord-Kjerringholmen i Hammerfest er innstilt på grunn av dårleg vêr. Det gjeld rute 560 med avgang kl. 09.30.

Fv 541 Bømlafjorden: Langevåg-Buavåg har innstilt ferjene på grunn av vêret, melder Fjord1.

På E6 Follo ved avkøyringa ved Frogn mot Oslofjordtunnelen er det stengt for trafikk sørfrå, melder Statens vegvesen. Fleire bilar skal ha vore i autovernet her. På E134 like etter Frogntunnelen har ein bil køyrt av vegen og skal bli berga.

Glatte vegar: – Ver ekstra på vakt

Vakthavande meteorolog, Ingvild Vila, kjem med følgande oppmoding:

– Følg med på vegtrafikksentralen og føl vegmeldingar. Tenk deg om du er riktig skodd og om du må over fjellet. Ver ekstra på vakt.

I Nord-Norge er det på veg ein god del nedbør som først vil treffe Nordland, før det flyttar seg lenger nordover. Ifølge Vila vil det gi seg i løpet av søndagen.

– Når det kjem regn i låglandet der det er snø kan det bidra med glatte vegar, seier Stabell.

På Austlandet vil temperaturendringar og frysande regn føre til glatte vegar fleire stadar. Dette gjeld hovudvegane.

Skjermdump frå Statens vegvesen: Nordkapp i Finnmark. Foto: Yr.no

Stor fare for snøskred

Laurdag er det også venta betydeleg snøskredfare i store delar av landet.

Meteorologisk institutt anbefaler å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsette vegar og ein sjeldan gong bygningar.

Farevarselet gjeld i Nordland spesielt for områda Helgeland, Svartisen, Salten, Ofoten.

I Troms & Finnmark gjeld varselet Lyngen, Nord-Troms, Tromsø, Indre Troms, Vest-Finnmark, Sør-Troms. I Tromsø er det varsla raudt nivå, stor snøskredfare, på søndag.

Farevarselet gjeld også Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger.

– Samanfatta for dagen roar det seg litt i Sør-Noreg. Det held fram med byer og vind lenger nord. Det vil også vere ganske dårleg vêr i Møre og Romsdal og Trøndelag, seier vakthavande meteorolog Dina Stabell om vêret sør i landet.