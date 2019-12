Stemte ned fergemillioner

På torsdag stemte Stortinget ned et forslag fra Senterpartiet om å bevilge 350 millioner til Nordland, Vestland og Møre og Romsdal til å holde prisene på ferge- og hurtigbåtbilletter nede. Ingen partier stemte for. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at forslaget var ment til å motvirke prisøkninger som kommer på billettene etter nyttår, delvis som følge av en økt satsning på miljøvennlige ferger og båter. – Det er et enormt hopp fra desember til januar. Jeg mener det er helt urimelig at de som er avhengige av ferga til å pendle skal få en økt regning på rundt 30 prosent på hver eneste billett.