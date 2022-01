Like etter klokken 12 fikk Vegtrafikksentralen melding om at et steinras hadde gått like nord for avkjøringen til Bindalseidet i Bindal kommune, på Kystriksveien.

– Vi fikk beskjed om at det var nedfall av stein av betydelig størrelse som sperrer i hvert fall ett kjørefelt, sier Christer Berntsen, trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen.

Det var her steinraset gikk i Bindal kommune sør på Helgeland i Nordland.

Og betydelig størrelse var ingen underdrivelse. En av steinene som kom ned skråningen og ned på fylkesvei 17 var av den store størrelsen.

– Det er klart at når det kommer nedfall av den størrelsen, så er det alvorlig. Da velger man å stenge veiene før man vet mer. Det er vanlig praksis at området nå blir undersøkt av geologer.

Et steinras stengte veien fredag i Bindal kommune. Du trenger javascript for å se video. Et steinras stengte veien fredag i Bindal kommune.

– Priser seg lykkelig

At det ikke var biler i området da det skjedde, var flaks.

– Det er klart det kunne fått dårlig utfall, og man må bare prise seg lykkelig for at det ikke var biler der da det skjedde.

Området er utsatt for skred, forteller Berntsen.

– Det forekommer en del nedfall, fordi det er en del skjæringer som gjør at skred og ras kan forekomme. Når det er såpass omveltninger i temperaturen, så øker også skredfaren.

En av de andre steinene som raste ned på veien, fredag. Foto: Peder Strand / Mesta

Følg med over alt

Stedet der raset gikk ligger ikke veldig sentralt til, derfor kan det ta en stund før veien åpner igjen, sier Berntsen.

– Det ligger litt utilgjengelig til, men entreprenør er på tur ut. På grunn av den utilgjengeligheten så drøyer det litt.

Det har gått flere skred og ras i Nordland i det siste, og Berntsen ber folk om å være oppmerksom både på nettet og der man befinner seg.

– Folk kan følge med på våre nettsider om akkurat denne veien og skredfare for øvrig. Oppfordrer til å kjøre forsiktig, avslutter han.