Steinblokker sperret E6 i flere timer

SISTE: Klokka 19.43 melder Vegtrafikksentralen at et felt er åpnet og det vil bli manuell dirigering under opprydningsarbeidet. E6 vil bli stengt i perioder på inntil 30 minutter utover kvelden.

– Vi venter tålmodig, men det er ikke så mye gjøre, uhell kan skje, sa Solbakken som har tatt bildet av køen ved Nevermoen.

Hun forteller at folk lengre frem i køen har sagt at det var snakk om tre større steinblokker som er skylden i at veien er stengt.

Ifølge Vegtrafikksentralen ble E6 først stengt klokka 15.00 i dag. Ifølge Rana Blad er det entreprenøren Hæhre som utfører arbeidet på stedet.

– Årsaken er et sprengningsarbeid som gikk litt feil. Det skled ut steinblokker ut i veien, og disse jobber entreprenøren nå med å få bort. I tillegg er det et vogntog på nordsiden av der veien er sperret, som har kjørt seg fast, og dette må også berges før veien kan åpnes, får NRK opplyst av Vegtrafikksentralen.

Til Rana Blad sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten litt over klokka 19.00 at det er begynt med boring i steinblokkene og at byggeleder på stedet håper at det ene kjørefeltet snart kan åpnes.

Saken oppdateres