Uten forvarsel opplevde Stein Nordby at DNB stengte bankkontoen hans. Dermed ble trygdeutbetalingene returnert til NAV.

Helt siden Nordby fikk diagnosen Alzheimer og flyttet på sykehjem, har kona Tora disponert kontoen og betalt de få regningene som kom.

Hun reagerer på at banken ikke varslet på forhånd.

– Stein fikk ikke noe skriftlig varsel i posten. All post kommer hit til vår adresse, forteller Størmer.

– «Alle» i byen vet hvem Stein er, og han vært kunde i banken i over 40 år, sier Tora Størmer. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hvorfor stenges kontoer?

Det er hvitvaskingsloven som krever at norske banker har god kontroll på hvem kundene er.

Det betyr at bankene må ha opplysninger som navn, adresse, fødselsnummer/organisasjonsnummer/ID-nummer, kopi av gyldig legitimasjon og opplysninger om kundeforholdets formål.

Det er enkel sak dersom bankkunden har pass og kan komme seg til banken for å identifisere seg.

Verre blir det dersom du ikke har pass, og må skaffe deg det først.

Stein Nordby har ikke pass, nasjonalt id-kort eller gyldig førerkort. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Stein har ikke vært på reise siden 1980, så han har ikke pass. Dessuten opplever han det som utrygt å forlate institusjonen. Han har ikke språk lenger, og kan heller ikke signere for seg, forteller Tora.

– Minstepensjonist eller terrorist?

Stein Nordby er minstepensjonist. I hans tilfelle er de beskjedne innbetalingene på kontoen utelukkende fra staten gjennom NAV.

I utgangspunktet skal alle som bor på sykehjem i Vågan betale 80 prosent av trygdeytelsen i husleie og kost til kommunen.

De resterende 20 prosentene utgjør 4500 kroner hver måned.

Størmer forstår at loven er innført for for å avdekke at banker ikke benyttes som ledd i hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Men skjønner ikke helt hva det har med ektemannens økonomi å gjøre.

– Det virker som om banken frykter for terrorister på minstepensjon, sier Tora Størmer. Hun er oppgitt og mener at systemet er for rigid.

Har blitt verge

Den eneste veien ut, var å søke om status som verge for sin ektemannen.

Hun fikk beskjed fra Statsforvalteren at en slik prosess kunne ta opp mot 14 uker.

Tora Størmer måtte søke om å bli verge for ektemannen sin. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det er en omfattende prosess. Men takket være veldig flinke saksbehandlere gikk det gjennom etter betraktelig kortere tid, forteller Størmer.

Nå har hun bestemt seg for å skifte bank.

DNB fikk bot

Kommunikasjonssjef Vibeke Lewin i DNB sier at banken er pliktig til å avslutte kundeforholdet dersom kunden ikke kan legitimere seg.

– Vi kjenner kundene og kundene kjenner oss. Men loven setter krav til at vi skal ha kopi av legitimasjon og det må vi rette oss etter. Kriminelle som driver hvitvasking har sofistikerte metoder, og vi må følge påleggene i loven sier Lewin.

Samtidig har banken mulighet til å gjøre individuelle vurderinger fra sak til sak.

Vibeke Hansen Lewin er kommunikasjonsdirektør i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

– På generelt grunnlag er det å anse som lav risiko på denne type kontoer. Sårbare grupper, som kanskje kan passe som beskrivelse i denne saken, må vi se på individuelt, forteller Lewin.

I saker hvor kunder har regelmessige overføringer fra NAV, har banken dialog for å finne individuelle løsninger som sikrer at kundene fortsatt får pengene sine, legger hun til.

I fjor fikk DNB en bot på 400 millioner kroner fordi de ikke hadde god nok kontroll på kundene sine. Finanstilsynet har i alt bøtelagt sju banker med totalt 446.600.000 kroner.

Bøter fra Finanstilsynet Santander Consumer Bank AS 9 000 000 28.06.2019 Komplett Bank ASA 18 000 000 03.07.2019 Hønefoss Sparebank 1 500 000 19.12.2019 Åfjord Sparebank 2 100 000 18.06.2020 Skagerrak Sparebank 2 000 000 10.05.2021 DNB Bank ASA 400 000 000 30.04.2021 Sparebanken Sogn og Fjordane 14 000 000 12.11.2021

Etter det har DNB gjennomført en «re-legitimeringsprosess». Kundene må identifisere seg på nytt. Banken skal kunne lagre en kopi av legitimasjonen er kravet fra Finanstilsynet.

– Vi vil berømme kundene våre, som har stilt opp i svært stor grad. Akkurat nå gjenstår kanskje 5 prosent av de som vi ikke hadde tilstrekkelige identifikasjon på, sier Lewin.

Har vært kunde i banken i 40 år

Tidligere kunne mange kundebehandlere krysse av som «kjent», dersom de visste hvem som sto foran dem i kassen. Den muligheten er borte.

Det hjelper ikke at alle ansatte i banken lokalt vet hvem æresmedlemmet i Svolvær Idrettslag, urmakeren og tuberkuloserammede Stein Nordby er.

– Det er bare nok et eksempel på at vi er i ferd med å få et kaldt samfunn, sier Størmer.

– «Alle» i byen vet hvem han er, og han vært kunde i banken i over 40 år. Det er tydeligvis ikke godt nok, sier Størmer.

Loven er streng

Det er Finanstilsynet som har oppfølgingsansvaret for loven om hvitvask og terrorfinansiering.

Etter en omfattende runde med bøtelegging har flere banker stengt kontoer.

Kvitvaskingslova Ekspandér faktaboks Kvitvaskingslova pålegg finansnæringa å forsikre seg om at deira kunder ikkje misbruker banksystemet til å kvitvaske svarte pengar. Strafferamma for kvitvasking er på opptil 15 år dersom utbyttet stammer fra grovt ran, grov menneskehandel eller særlig grove narkotikalovbrot. Strafferamma for å samle inn eller skaffe penger til terrorverksemnd er på opptil 10 års fengsel. Dersom bankana får mistanke om at ein transaksjon kan ha straffbart opphav eller handle om terror, har dei plikt til å undersøkje dette nærare for å få avkrefta eller bekrefta mistanken. Dersom utgreiinga ikkje fjernar mistanken, skal alle opplysningar om transaksjonen rapporterast til Økokrim. Kjelde: Økokrim

Har noen av bankene gått vel langt i å stenge kontoer uten å undersøke tilstrekkelig?

– Vi har ikke grunnlag for å konkludere med det. Men Finanstilsynet bekrefter at overføringer av offentlige ytelser generelt er uansett å utgjøre lavere risiko for hvitvasking, sier seksjonssjef for antihvitvasking og betalingsforetak, Anders Schiøtz Worren.