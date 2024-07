I mai for to år siden omkom fire turister i Steigentunnelen.

– Den åtte kilometer lange tunnelen hadde mørke vegger, og lysanlegget var ikke i samsvar med tunneltrygghetsforskriften for fylkesveier, sto det i en rapport fra Havarikommisjonen i etterkant.

Nå oppgraderes lysforholdene i den lange tunnelen.

Men før det blir lysere, må det bli mørkere.

– Den er rett og slett et mareritt, sier sjåfør Terje Jespersen.

Deler av tunnelen hadde ikke lys på noen av sidene da NRK kjørte gjennom. Foto: Sofe Retterstøl Olaisen / NRK

Dropper tunnelen

Jespersen forteller at han ofte kjører motorsykkel, også gjennom Steigentunnelen.

Han sier det er fint at tunnelen skal oppgraderes, men at forholdene nå gjør at han og andre rett og slett dropper å kjøre sykkel gjennom.

– Det er veldig skarpe hvite lys i kanten. Strålene går rett inn på øyet fra nedsiden. Det betyr at de blender mer enn de lyser opp, forklarer han.

Terje Jespersen tør ikke kjøre motorsykkel gjennom Steigentunnelen mens oppgraderingene står på. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det er for risikabelt å kjøre motorsykkel gjennom nå, det er livsfarlig.

Jespersen mener også at fartsgrensen burde vært satt ned.

– Det forundrer meg sterkt at det ikke er nedsatt fartsgrense. Det burde vært maksimalt 60 kilometer i timen, men det er 80 gjennom et sort hull med delvis våt veibane, sier Jespersen og legger til:

– Det er skremmende.

Slik oppleves tunnelen Du trenger javascript for å se video.

Kjør etter forholdene

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbotn, påpeker at det er helt nødvendig at tunnelen utbedres, og at det er bra at det nå skjer relativt raskt.

– Da blir det en periode hvor det blir dårligere, men det blir bedre til slutt.

Hun sier det likevel er bra at motorsyklister som Jespersen sier klart ifra om hvordan forholdene oppleves.

– På den måten kan vegvesenet vurdere om det er ting som må endres. Det bør være belysning som gjør at alle trafikanttyper kan ferdes trygt, også når det er arbeid i tunnelen.

Forskjellen på ut- og innside er stor. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Distriktslederen oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene.

– Vi er pliktige til å tilpasse fart og oppførsel etter forholdene. Det må vi gjøre i slike tunneler også. Når belysningen er såpass dårlig må farten senkes, og man må være oppmerksom på at det kan være andre i tunnelen også.

På spørsmål om fartsgrensen burde vært lavere sier hun at trafikantene også må ta ansvar.

– Den plikten er uansett om fartsgrensen er redusert eller ei. Vi trafikanter må ta et ansvar.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbotn. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Har forståelse med trafikantene

Eivind Herbjørn Bakken er prosjektleder i Nordland fylkeskommune.

Han sier til NRK at arbeidet er planlagt for lenge siden, og at det er to hovedårsaker til at det nå gjøres arbeid i Steigentunnelen.

– For det første sikrer vi fjellet i tunnelen og sprøyter betong over brannfarlig PE-skum.

Han fortsetter:

– Det elektroniske anlegget tas også, da snakker først og fremst om belysning. De armaturene som er i tunnelen får vi ikke tak i lenger. Når de havarerer må man kjøpe en annen teknologi.

Derfor bytter de nå ut hele lysanlegget.

– Det blir mer moderne. Vi sørger også for at anlegget kan utvides hvis det blir pålagt strengere krav senere.

Glad for at tunnelen oppgraderes Foto: Elena Junie Paulsen / NRK Aase Refsnes, ordfører i Steigen, er først og fremst glad for at det nå skjer noe i den mørke tunnelen. – I mai for to år siden hadde vi en fryktelig ulykke hvor fire tsjekkere omkom. I etterkant er vi veldig glade for at Nordland fylkeskommune har tatt tak i belysningen i tunnelen og nå jobber med oppgradering, sier hun til NRK. – Vi som bor her, og de som driver næring her, skal få bedre lysforhold. Ordføreren har forståelse for at det er mørkt, men at man da må kjøre etter forholdene.

Bakken sier arbeidet er ventet å være ferdig mot slutten av 2024.

– Hva tenker du om at besøkende beskriver belysningen som skummel?

– Vi er klar over at belysningen ikke er ideell. Men for å gjøre fjellsikringsarbeidet og henge kabelbruer i toppen av hvelvet må vi fjerne all belysning. Det eneste alternativet var å sette belysning langs kanten.

Steigentunnelen er blant Norges lengste. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Han understreker at det er godt skiltet om at tunnelen er mørk. Til tross for at arbeiderne nå har ferie i tre uker har de rutiner på plass som sikrer vedlikehold av den midlertidige belysningen.

På spørsmål om det har vært vurdert å senke fartsgrensen svarer Bakken:

– Statens vegvesen har myndighet til å senke fartsgrensen. I dette tilfellet har det ikke vært gjort på grunn av de tiltakene som er gjort med belysning og skilting.