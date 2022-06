Pride-feiring med Oslo i tankene: – Vi feirer for alle som ikke kan feire

Natt til lørdag begynte en person å skyte rundt seg i Oslo.

To personer er bekreftet døde, ti personer er alvorlig skadet og elleve er lettere skadet.

Gjerningsmannen er nå siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Skytingen skal ha skjedd ved utestedene «Per på hjørnet» og «London Pub». Sistnevnte er kjent for å være et samlingssted for homofile.

Lørdag morgen kom meldingen om at Oslo Pride avlyses etter anbefaling fra politiet.

Mye lenger nord, i Steigen i Nordland, gjennomfører de som planlagt deres arrangement.

– Vi går for alle de som ikke kan gå i dag. Pride blir viktigere på en dag som denne, sier arrangør Marianne Gulli.

– Bedre å være sammen

Etter avlysningen av Oslo Pride har det blitt oppfordret til at det blir markert andre steder.

– Vi oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet og markere pride hjemme, i nabolagene og grendene sine, sa leder i Oslo Pride Inger Kristin Haugsevje.

Gulli opplyser til NRK at arrangementet i Steigen stort sett går som planlagt.

LOVE IS LOVE: Steigen i Nordland gjennomførte pride etter tett dialog mellom kommunen, politiet og arrangøren. Foto: Ingrid Marie Marhaug Gerhardsen

– Etter en sikkerhetsvurdering med politiet gjennomfører vi som planlagt. Det er bedre å være sammen enn hver for oss på en dag som i dag.

Det betyr markedsplass, taler og parade. Utover kvelden var det i utgangspunktet planlagt en fest, men det blir tonet ned.

– Vi er her så lenge folk ønsker å være sammen, men det blir nok ikke den samme festen.

Ifølge den nasjonale oversikten over pride-arrangementer var det kun Oslo og Steigen som planla arrangement lørdag.

Mange møtte opp under Steigen Pride. Foto: Ingrid Marie Marhaug Gerhardsen

Gulli er glad de i samarbeid med politiet og kommunen har fått lov til å samles.

– Dette kan skape frykt hos noen. Og det er rom for alle følelser, også tårer. Vi har mange klemmer å gi ut. Sammen skal vi komme styrket ut av dette.

– Kom med alle følelsene slik at vi kan takle frykten og sorgen sammen.

Morten Hegseth om hendelsene i Oslo i natt Du trenger javascript for å se video.

– Riktig og viktig at vi stiller opp

Ingrid Marie Marhaug Gerhardsen (19) er selv fra Steigen. Hun er med i arrangementskomiteen og har det siste året jobbet hardt og gledet seg til dagen i dag.

Å våkne opp til tragiske nyheter fra Oslo var alt annet enn det Gerhardsen hadde sett for seg.

– Mamma sa jeg måtte sjekke nyhetene. Jeg gråt lenge og fikk panikk.

Hun har forståelse for at Oslo Pride ble avlyst, men understreker at det er tragisk.

– Det er en nasjonal tragedie at det ble avlyst i Oslo, og jeg tenkte på hva i all verden vi skulle gjøre her i Steigen, sier hun til NRK.

Når de nå feirer - er det for alle de som ikke får feire i dag.

Steigen Pride ble markert med flere taler. Foto: Ingrid Marie Marhaug Gerhardsen

– Det er viktig og riktig at vi markerer og stiller opp. Når noe så trist skjer er det enda viktigere at vi som samfunn holder sammen.

Hun legger til:

– At lille Steigen kan stå støtt og sende et signal tenker jeg er fint. Jeg er stolt over kommunen min og de andre som er med å arrangere. I dag feirer vi for alle som ikke får feiret.

Lørdag formiddag ble det innført midlertidig nasjonal bevæpning av innsatspersonell.

Politidirektoratet følger situasjonen nøye og det pågår nå et etterretningssamarbeid mellom politiet og PST. Politidistriktene vil vurdere sikkerhet knyttet til lokale pride-arrangementer gjennom helgen.

NORD-TROMS PRIDE: Også lenger nord, i Storslett sentrum, møttes folk for å vise støtte. Foto: Nord-Troms pride

Aase Refsnes, ordføreren i Steigen kommune, sier til NRK at det har vært tett dialog mellom kommunen, arrangøren og politiet i forbindelse med gjennomføringen i Steigen.