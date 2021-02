Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag har Folkehelseinstituttet levert sitt innspill til vaksinestrategi.

Til nå har vaksinestrategien vært å få vaksinert helsepersonell og eldre. Vaksinene deles ut til kommunene basert på innbyggertall.

Når vaksinedosene fra AstraZeneca skal deles ut får Steigen kommune 100 doser.

Den smittefrie kommunen nord i Nordland får flere vaksine­doser enn antallet helse­personell, kunne NRK melde i dag.

Kommunen har cirka 2500 innbyggere, 89 av dem jobber som helsepersonell.

– Det er en stor leveranse ut ifra befolkningstall, sa kommuneoverlege Ingar Strand i Steigen til NRK tidligere i dag.

Folkehelseinstituttet har nå vurdert hvordan en geografisk skjevfordeling av vaksiner vil påvirke pandemien.

Steigen-ordfører Aase Refsnes sier de forholder seg til det FHI og regjeringen kommer frem til.

– Jeg har full forståelse for ordførere som opplever et stort smittepress, og opplever at innbyggere blir syke og dør. Samtidig lener jeg meg på de anbefalingene som kommer og tenker at pandemien har vist at den kan slå til når og hvor som helst, sier hun.

Vanskelig avgjørelse

Steigen kommune har ikke hatt noen bekreftet smittede siden mars, men får altså 100 vaksinedoser av AstraZeneca-vaksinen i neste uke.

Refsnes sier at det er flaks at kommunen har hatt lite smitte.

– Denne pandemien har jo vist seg å være uforutsigbar. Selv om man er i en kommune med lite smittepress, så er det ingen garanti for at vi i morgen ikke får et utbrudd.

Hun legger til at hun som ordfører selvfølgelig ønsker at kommunens innbyggere blir vaksinerte.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg forklarer at geografisk skjevfordeling er komplisert.

– Også små kommuner kan få utbrudd som kan bli store, der mange kan bli rammet. Dette kan skje brått og utvikle seg raskt. Så det er en avveiing her som er komplisert, sier Stoltenberg til NRK.

Et av spørsmålene Folkehelseinstituttet nå har drøftet, er nettopp hvorvidt det vil være formålstjenlig å ha en geografisk skjevfordeling av vaksiner i Norge.

– Det viktigste er at man når målene. Målene med vaksinasjonsstrategien er å redusere risikoen for dødsfall og alvorlig sykdom, og å redusere tapte leveår og forstyrrelser i samfunnslivet og økonomien, sier FHI-direktøren.

Frem til nå har ikke de to siste målene vært avgjørende for strategien.

– I første fase har det vært avgjørende å redusere risikoen for død og alvorlig sykdom, og derfor å vaksinere de som har høyest risiko og helsepersonell.

Måtte legge frem forslaget nå

Under dagens pressekonferanse ønsket ikke Stoltenberg og FHI å si noe om hva de har kommet frem til.

På bestilling fra regjeringen har FHI jobbet med et større oppdrag som har frist 16. mars.

Stoltenberg forteller at de likevel har levert inn et delsvar av denne oppgaven allerede nå.

– Svaret vi har avgitt nå handler om ting vi mener er viktig å ta stilling til tidlig. Da særlig spørsmålet om hvor vidt det er formålstjenlig å ha en geografisk skjevfordeling i Norge.

Til NRK sier helseminister Bent Høie (H) at han og regjeringen ikke har fått FHIs svar enda.

– Det vil vi få svar på i dag, så jeg vet ikke hvilke vurderinger som FHI kommer med. Det blir spennende å se, sier Høie.

Høie sier en beslutning om ny strategi ikke er et svar med to streker under, men at regjeringen skal ta en totalvurdering før de eventuelt endrer kurs.