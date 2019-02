Stedatteren sier hun så drapstiltalte riste babyen ved minst én anledning

NRK har i en tidligere utgave av denne artikkelen skrevet at spedbarnet skal ha blitt holdt opp ned og ristet. NRK gjør oppmerksom på at det er usikkert om dette skal ha skjedd samtidig. Derfor er formuleringen i begynnelsen av teksten endret.

En mann i 30-årene er tiltalt for mishandling og drap på sin tre måneder gamle datter, samt vold mot stedatteren. Tiltalte erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot ham startet i Alstahaug tingrett i går.

I dag ble et vitneavhør med tiltaltes stedatter spilt av for retten. I videoen forteller jenta at tiltalte minst en gang holdt og ristet spedbarnet med noen brå bevegelser.

Hun sier videre at mora ba han om å slutte. Dette skal ha skjedd 1–2 måneder før spedbarnet døde.

– Jeg turte ikke si noe fordi han er sterk og han har gjort ting mot meg før, sier stedatteren i avhøret som ble gjort i forrige uke.

– Når han går inn til babyen når hun gråter begynner spedbarnet å gråte mer. Det skjer ikke når mor går inn for å trøste.

– Skulle bade datteren

– Han erkjenner han å ha forvoldt skadene som førte til at barnet døde, men at han ikke forsto at død ville bli følgen. Etter å ha gjennomført bevisførselen, er det opp til retten å avgjøre hva tiltalte burde skjønt, sier mannens forsvarer Svein Holden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Familien fra Nordland var på besøk hos slekt i Oslo i jula 2017, da barnet ble akutt skadet og fraktet til Ullevål sykehus. 7. januar 2018 dør jenta av skadene. På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet.

Ifølge mannens forsvarer Svein Holden forsto han ikke rekkevidden av sine handlinger. Den tiltalte mannen er lettere psykisk utviklingshemmet, noe forsvareren sier kan være et viktig punkt under rettssaken.

Tiltalte forklarte i retten i dag hva som skjedde 3. juledag for litt over et år siden.

– Jeg skulle bade henne. Hun skrek lenge og intenst. Jeg trøstet til ingen nytte.

Han forteller at det var stress og panikk som utløste det som så skjer.

– Jeg gjorde noen brå bevegelser. Litt mer enn normalt. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre når hun skrek. Jeg la henne ned. Det hjalp ikke. Jeg klemte henne mot meg. Det hjalp ikke.

Det var da ja ... Hun ble slappere. Hun ble slapp og dårlig. Det kom væske ut av munnen hennes. Jeg sprang opp og det ble ringt etter ambulanse, forteller tiltalte.

Aktor: – Har endret forklaring

Aktor Erik Thronæs sier saken handler om å finne ut om mannen har gjort dette med vilje. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Aktor Erik Thronæs reagerer på at tiltalte forklarer seg annerledes i forhold til politiforklaringer.

Han leser opp fra et tidligere politiavhør, hvor tiltalte skal ha forklart at han mister kontrollen når han blir sint. I det tidligere avhør har han fortalt at han fikk panikk da datteren skrek intenst, og at han deretter ristet hardere. Så ble hun stille og at hun ble dårligere.

I retten benekter tiltalte at han mister kontrollen når han blir sint.

– Jeg ble ikke sint på henne.

Mulige skader i fremtiden

Bistandsadvokat for stedatteren, Marita Pedersen krever inntil 200.000 kroner i erstatning for sin klient. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mannen er også tiltalt for å ha dyttet samboerens datter slik at hun falt og begynte å blø neseblod, samt for å ha krenket henne verbalt.

Bistandsadvokat for stedatteren, Marita Pedersen krever inntil 200.000 kroner i erstatning for sin klient.

– Hvor mye hun får i erstatning må retten vurdere opp mot handlingens grovhet, skader og hvilke skadevirkninger min klient kan tenkes å få. Det siste er det avgjørende når det er snakk om et barn, siden vi ikke vet hvor alvorlige skader barnet kan oppleve når det vokser til, sier Pedersen.