Statssekretær kjeftet opp fiskerne: – Dere er så forbanna negative

Det var torsdag statssekretær Roy Angelvik deltok på årsmøtet til Nordland Fylkes Fiskarlag.

Her fikk han kraftig motbør mot kvotemeldinga.

Og gikk selv hardt ut mot fiskerne som kritiserte forslagene i meldingen, skriver Fiskeribladet Fiskaren.

– Dere gjør en fantastisk jobb på havet, men dere er så forbannet negative, sa han før han sendte den ene salven etter den andre mot fiskerne.

Ifølge Fiskeribladet forsikret statssekretæren tilhørerne om at kvotemeldingen skaper et bedre system, og at «noen må ha baller til å ta fatt i dette».

Videre at fiskerne heller burde være stolte over hvordan det står til i næringen, enn å kalle meldingen et «makkverk».

Hvorfor i helvete skal dere klage nå?

– Nå er det tid for å være tøffe og skape et enklere og mer fleksibelt system.

– Noen ble røde i toppen

Stortingsrepresentantene Jonny Finstad og Margunn Ebbesen fra Høyre var begge til stede.

Ifølge Fiskeribladet mener begge at kraftutbruddene til Angelvik kunne tolereres

Ingelin Noresjø var på sin side ikke spesielt begeistret over formuleringene.

Til NRK forteller hun at det var flere som ble litt stram i maska og røde i toppen, når statssekretæren fyrte løs.

– Fiskerne var litt kvasse tilbake, de også. Men jeg måtte si til statssekretæren etterpå at måten han snakka til fiskerne på ikke var helt heldig.

Kjell Ingebrigtsen, leder for Norges fiskarlag. Foto: David Engmo

– Han har et stort engasjement, men her slo det feil ut. Man trenger ikke drive voksenopplæring overfor erfarne fiskerne som kjenner hverdagen sin. En dose ydmykhet hadde gjort seg.

Lederen for Fylkes Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen mener generelt man ikke bør være redd for å ta diskusjonen, men at man bør være ydmyk.

– Jeg har fått tilbakemelding på det som skjedde. Flere har reagert på ordvalget.

– Er det greit å ordlegge seg slik i det som skal være en saklig diskusjon?

– Jeg pleier ikke å gjøre det.

Ingelin Noresjø (KrF) mener selv at det er mye bra i kvotemeldinga, som hun tror også fiskerne ser. – Vår viktigste oppgave fremover blir å lytte. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Ba fiskerne være stolte

Fiskeriministeren la i juni fram regjeringas kvotemelding.

Kvotesystemet inneholder blant annet regler for hvem som kan fiske, hvordan de kan fiske og hvor mye de kan fiske.

Fiskeriministerens varslet flere tiltak som skal sørge for et enklere og mer fleksibelt og effektivt system for næringen. Mens noen har vært positive, har andre kalt forslagene «et svik mot kystnes befolkning». Les mer her.

Roy Angelvik sier selv til NRK at han gikk gjennom kvotemeldingen i over 50 minutter og tok seg tid til spørsmål etterpå. Det var her han ble det han selv kaller "engasjert".

Folk ble litt het i toppen da Angelvik kom med noen ikke fullt så hyggelige gloser. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Jeg hadde et innlegg hvor jeg snakket om hvor stolt jeg er av næringen og fiskerne for verdiskapningen de gjør hver eneste dag. Så er jeg en fryktelig engasjert person, og ble kanskje litt revet med.

Angelvik forklarer at han sa dette i et innlegg som var på over 20 minutter, og at de aktuelle ordene var en del av en større melding.

– Det virker kanskje litt stygt nå, men jeg sa bare at de måtte bli flinkere til å snakke om den fantastiske jobben de har og at de må være stolt over yrket sitt. Det mener jeg at de fortjener.