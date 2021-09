– Jeg er veldig overrasket over at LO er den eneste av organisasjonene som er svært negativ til det viktige distriktstiltaket som vil føre til at mange kompetansearbeidsplasser vil flyttes ut til Distrikts-Norge.

Det sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hun kommer med følgende breiside mot fagforeningen:

– Det viser bare at LO først og fremst er opptatt av å støtte Arbeiderpartiet i en valgkamp og ikke tenke hva som er best for Distrikts-Norge.

Flytte arbeidsplasser

Utspillet kommer i forbindelse med regjeringens strategi for å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene. Målet er å legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser på alle nivåer i staten. Løsningen er ifølge regjeringen såkalte «distriktshuber».

– Det virker som at LO har sittet med lys og lykter for å finne noe å gå mot. Her har de bestemt seg for å gå mot det regjeringen foreslår for å hjelpe Arbeiderpartiet til å vinne fram i valget. Det er synd for Distrikts-Norge at LO inntar den posisjonen, sier Helleland.

Skuffet

Det får lederen av LO Stat, Egil André Aas, til å reagere kraftig.

Leder i LO Stat, Egil André Aas, er skuffet over statsrådens utspill. Foto: Martin Habbestad / NRK

– Det var en knallhard og ensidig påstand. Jeg er særdeles skuffet over det Helleland går ut med og beskylder oss for, sier han.

Aas sier LO er positiv til tanken om distriktsarbeidsplasser. Det de har kommet med tilbakemeldinger på, er forslaget til retningslinjer for hvordan dette i praksis skal fungere.

– Det er mangler ved retningslinjene vi mener ikke er ivaretatt. Det er en internprosess som er kjørt. Vi har hatt en dialog mellom lederne i hovedsammenslutningene og personaldirektøren i departementet. Det arbeidet er ikke avsluttet. Vi har sendt inn en del innspill på ting man mener man bør se på, sier han.

I innspillet fra LO Stat, skriver fagforeningen:

«LO Stat er bekymret over at KMD ønsker å innføre en ny ordning for organisering av arbeidsplassene uten nærmere utredninger av konsekvensene for organisasjonene og for det psykososiale arbeidsmiljøet. LO Stat mener det er uansvarlig å sende ut et så lite gjennomarbeidet dokument til virksomhetene og vil fraråde det. » LO Stat

– Vår tanke er at det høres veldig spennende ut. Men vår ambisjon når man skal iverksette en slik sak er det at det blir best mulig for alle parter. Det har vært grunnlaget vårt for å bidra på en konstruktiv måte for det vi nå vil få på plass.

Vil involveres

Aas sier at de blant annet vil at det tydeligere skal komme fram at de tillitsvalgte skal involveres.

– Hvis jeg forstår deg riktig så vil dere ha retningslinjer som ikke bare skal ivareta arbeidsgivers behov, men også arbeidstakers behov?

– Vi tenker begge deler. Det gjelder også arbeidsgiver i denne sammenhengen. Man skal drive med fjernledelse. Det er utfordringer med det som jeg registrerer ikke er ivaretatt. Det er ting som er greit å tenke gjennom, sier han.

Utfordrer Arbeiderpartiet

Linda Hofstad Helleland (H) frykter at det hun omtaler som LOs negative innstilling til arbeidet vil få konsekvenser.

– Når vi vet hvordan Arbeiderpartiet dilter etter LO, og hvor stor makt LO har over Arbeiderpartiet gjennom store overføringer til valgkampen deres, frykter jeg at dette er et forslag som vil bli skrotet, sier hun.

Helleland har følgende utfordring til Arbeiderpartiet:

– Kan Arbeiderpartiet love at de tar avstand fra at LO er negativ i denne saken?

Slår tilbake

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er oppgitt over statsrådens utspill.

– Dette er bare tull. Det er typisk Høyre, det som kommer ut her, sier han, og fortsetter:

– Høyre har ikke mye å skryte av når det gjelder arbeidsplasser i distriktene. Vi går til valg på at alle nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, og man skal ha en bedre balanse mellom by og land. Det vi frykter med Høyres forslag, er at folk kan ta med seg statlige arbeidsplasser og flytte inn til byene.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, slår tilbake. Han mener LO viser at de tenker klokt med sine innspill. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Til Hellelands utfordring: Kan Arbeiderpartiet love at dere tar avstand fra LOs negativitet i denne saken?

– Jeg har ikke på noe vis behov for å ta avstand fra LO. Jeg ser at LO tenker klokt, og de har nok sett gjennom disse åtte årene hvordan høyrepolitikken virker når det kommer til fordeling av statlige arbeidsplasser.