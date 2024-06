På en pressekonferanse torsdag ble det kjent at de tre nabolandene er enige om å etablere en millitær transportkorridor.

Transportkorridoren skal gå gjennom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.

Målet er at militært personell raskt kan flyttes fra norske havner gjennom Sverige og Finland.

– Vi er i dag enige om å etablere en militær transportkorridor gjennom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Det vil bidra til at personell og materiell raskt kan flyttes fra norske havner gjennom Sverige og til Finland, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Med Finland og Sverige i Nato blir Norges rolle som mottager av allierte forsterkninger enda viktigere.

– Veldig mye lengst nord i Norden handler om nord og sør, både i Sverige, Finland og Norge. Vi trenger nå å samarbeide mer øst-vest, sier Stlre.

– Må tenke vest-øst

Norge spiller en viktig rolle i forsvaret av Sverige og Finland. Og de nordiske landene vil spille en viktigere rolle i forsvaret av Østersjøen og de baltiske land, mener Støre.

– Før har vi tenkt nord-sør når vi har planlagt transport av militært personell og utstyr. Nå vil vi i større grad også tenke vest-øst. Den nasjonale infrastrukturen må møte Natos behov for å kunne flytte styrker på tvers av landegrensene, sier statsministeren.

I to dager har han med seg Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, og den finske presidenten, Alexander Stubb, på tur i Bodø.

– Vi har blitt tatt godt imot i Bodø, hvor det alltid er spennende å komme. Det har vært et godt døgn å tilbringe sammen.

– Absolutt. Det har vært fint å tilbringe tid sammen før Nato-toppmøtet i Washington. Vi kommer til å følge dette opp neste år, med et lignende møte i Finland, sier Finlands president Alexander Stubb.

De tre nordiske statslederne ble brifet av Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø torsdag. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Også Sveriges statsminister Ulf Kristersson setter pris på at de tre fikk tid til å møtes i Bodø.

– Det har vært et veldig bra døgn. «Nord-Norden i Nato» er en ganske bra beskrivelse av hva vi har jobbet med. Vi er veldig glad for at Nato og EU fortsetter sine sanksjoner mot Russland, hvor de nå sanksjonerer mot den russisk flytende gass og deres flåte i Østersjøen.

Ribtur

Torsdag sto både rib-tur til Saltstraumen og en hemmelig brifing uten presse til stede i Forsvarets operative hovedkvarters anlegg på Reitan like utenfor Bodø på programmet.

– Jeg ønsker å dele med mine to kolleger betydningen av havet for Norge.

– Akkurat her vi er, er et godt uttrykk for Norge som havnasjon. Her er vi ute ved det store havet. Samtidig er det veldig kort geografisk til Sverige og inn i Finland. Men vårt utsyn er jo utover havet, sier Støre.

