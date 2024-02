Statsforvalteren erklærer beitekrise for rein

Vinterens mildvær gjør at reinen ikke har tilgjengelige beiter. For to reinbeitedistrikter i Ofoten er det så ille at beredskapsutvalget har erklært beitekrise.

Det er i Frostisen og Skjomen reinbeitedistrikter det er erklært beitekrise, skriver Statsforvalteren i Nordland på sine nettsider.

Etter ønske fra distriktene var beredskapsutvalget for reindrift i Nordland reinbeiteområde på befaring i Frostisen og Skjomen 12. februar.

– Beitesituasjonen er vanskelig også for flere andre reindriftsutøvere i Nordland, og beredskapsutvalget planlegger befaring i flere distrikter, skriver statsforvalteren.