Fraflytting er en stor utfordring i distriktskommunene. Særlig i Nord-Norge.

Å snu sentraliseringstrenden er ifølge statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, en tilnærmet umulig oppgave.

Et av problemene er at det ikke er penger i å bygge hus langt fra byene.

Bygger du et hus i distriktet er det som oftest verdt langt mindre enn det koster å bygge.

Derfor har Karlsen et forslag: kunstig taksering av hus.

Statsforvalteren vil at bankene skal gi husene i distriktet høyere verdi enn de egentlig har, slik at unge tilflyttere kan få lån.

– Skal man gjøre det attraktivt å bo i distriktene må det også være mulig for ungdom å bygge seg hus og bo i distriktene, sier Karlsen.

Boligeiere på Værøy og Røst

På Røst utenfor Lofoten, er Jørund Johansen og samboer Marte Pedersen de første til å investere i nytt hus på øya på 20 år.

Verdien på huset blir halvert idet de setter nøkkelen i døra.

Nå sitter han og samboeren med mye et stort lån på et hus som ikke vil være verdt like mye som lignende hus i urbane strøk.

Jørund Johansen og samboer Marte Pedersen bodde i Oslo, men Jørund var hjemme hvert år under vinterfisket. Nå bygger de seg hus på Røst, utenfor Lofoten, men huset i seg selv vil de nok aldri tjene noe på. Foto: Privat

– I byene kan du vise til fast jobb for å få lån. Det kan du ikke her. Man blir ikke belønna for å satse i distriktene, sier Johansen.

Sara Mathisen og samboeren bestemte seg for å etablere seg på en annen øy i Lofoten for noen år siden. På Værøy.

Begge hadde penger på BSU, fast inntekt og egenkapital. Men da de skulle bygge nytt hus hadde de ikke en sjanse.

– Vi fikk knapt lån til å pusse opp. Det var ikke vits i å spørre om lån til å bygge nytt, sier Mathisen.

Sara Mathisen og samboeren kunne ikke bygge nytt på Værøy. Et labert salgsmarked gjør at bankene ikke vil gi lån. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

For på Værøy er det ikke noe salgsmarked å snakke om.

– Hadde vi flyttet vårt hus til Bodø hadde det vært verdt mye mer enn det er her, sier Mathisen.

Hadde de ønsket å bygge i en by kunne det trolig latt seg gjøre.

Dyster utvikling i Nord-Norge

Nylig kom NHOs kommunerapport ut.

For steder som Sola og Oslo er det lystig lesing.

For andre er det bekmørkt.

14 av de 20 dårligste kommunene befinner seg i Nord-Norge.

Det overrasker ikke statsforvalteren i Nordland.

– Det er utfordrende å snu en sentraliseringstrend. Det er ikke en vedtatt politikk. Vi har en fri flyt av mennesker i landet.

– En stor utfordring er at ungdom som skal flytte ut i distriktene ikke får lån for å bygge seg nye bolig, sier Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Han påpeker at sentralisering har skjedd i hundrevis av år.

Unge innbyggerne velger letteste vei og beste tilbud nå de skal slå seg ned.

Og å bygge og bo i Nordland er et tapsprosjekt.

– Bor du i en øykommune eller en distriktskommune koster det gjerne mer å bygge et hus, sier Statsforvalteren.

Kvæfjord i Nordland er ifølge NHOs rapport Norges femte dårligste kommune. Foto: Jostein Eldevik / NTB

I tillegg går verdien av huset raskt ned.

Ønsker kunstig taksering

Eksempler som de nytilflyttede på Røst og Værøy gjør at Statsforvalteren i Nordland mener det må gjøres grep.

Skal fraflyttingen slutte må det bli mer lukrativt å bygge i distriktene.

– Det klarer man ikke i dag med prisene det er å bygge seg hus og takstene når disse er ferdige.

Å bygge hus på Røst koster fort mer enn du får igjen når du eventuelt selger huset. Foto: Benjamin Fredriksen

– Snakker du rett og slett om kunstig taksering av hus i distriktene?

– Ja, man har noen virkemidler gjennom blant annet Husbanken, og andre løsninger i samfunnet, sier Karlsen.

NRK har spurt Husbanken om hva de tenker om å eventuelt gi kunstig høy takst på hus i distriktskommuner.

Fagdirektør i Husbanken, Are Martin Sauren, henviser til tildelingsbrevet fra Kommunal- og distriktsdepartementet – som beskriver deres oppdrag.

«Boligtilbudet i mange distriktskommuner kan være ensidig og med dårlig standard. Fallende boligpriser og store prisforskjeller mellom ny og brukt bolig kan gjøre det vanskelig å få finansiering til boligbygging og kjøp av nye boliger. I tillegg kan distriktskommuner ofte ha dårlig fungerende leiemarkeder.»

Værøy i Lofoten er et populært turiststed, men det er få som slår seg til ro i havgapet. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

Videre heter det at Husbanken kan gjøre unntak fra reglene for belåningsgrad i områder av landet der private kredittinstitusjoner i liten grad finansierer nybygging.

Fortsatt er det imidlertid vanskelig for unge å få lån til å bygge hus i distriktene.

– Dette er en stor utfordring for unge som ønsker å etablere seg i distriktssamfunn de kommer fra, slår Tom Cato Karlssen fast.