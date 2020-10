For ikke lenge siden sto E6 Helgeland ferdig.

I alle fall nesten.

Det er fremdeles flere delstrekninger som ikke er bygget helt sør i Nordland.

I dag bevilget regjeringen 450 millioner til å ferdigstille strekningen mellom Svenningelv og Lien ved kommunesenteret Trofors i Grane kommune.

Det var en blid og fornøyd fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) som møtte pressen på Stormen i Bodø i dag, for å formidle nyheten.

Ingebrigtsen sa til NRK:

Jeg vil tro at å få ferdigstilt E6 på Helgeland, både nord og sør, er veldig bra der nede.

Det han ikke sa var at de to sørligste parsellene i E6 Helgeland sør fortsatt ikke er tatt inn i prosjektet.

Ellen Schjølberg (Sp), ordfører i Grane, reagerer.

Hun mener Ingebrigtsen tar feil:

– E6 er jo ikke ferdigstilt. Det er feil. Det er to parseller de bare velger å ikke omtale. Vi forventer at disse fullføres også.

– Hvis han sier det er fullført, så har han ikke satt seg inn i saken. Rett og slett. En slik uttalelse vil jeg si er litt provoserende.

– God nyhet for Grane

Det var opprinnelig lagt opp til at ni ulike parseller fra hele Helgeland sør skulle bygges ut.

Men to av de var gjort til det som kalles opsjonsparseller.

Det betyr at hvis pengene strakk til, skulle de bygges. I motsatt fall skulle de ikke bygges, forklarer Ingelin Noresjø (KrF).

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF). Foto: Erik Andreassen / NRK

Hun er statssekretær i Samferdselsdepartementet:

– På grunn av ulike økte kostnader, så har man da ikke poenger til de to siste parsellene. Så de gjenstår. Det betyr ikke at det aldri kommer, men akkurat nå i budsjettåret har vi ikke funnet midler til det.

De to opsjonsparsellene det er snakk om er fra Trøndelag grense – Majahaugen (4,1 km) og Flyum – Kappfjelli på (5,1 km).

Noresjø er glad for at de har funnet penger til oppstart på gjenstående delstrekning Svenningelv bru-Lien. Den er totalt på cirka 10 kilometer.

I en SMS til NRK i formiddag skrev Noresjø:

Ingelin Noresjø: Økt kostnadsramme for Helgeland sør med 450 mill. Det betyr at bygging av veien forbi Trofors i Grane fortsetter som planlagt i 2021.

– Det stoppes altså ikke opp, som man var urolig for en stund fordi at pengene vare brukt opp. Det er en god nyhet særlig for Grane kommune, som har betalt på bompenger ganske lenge. Nå får de en etterlengtet ny vei.

Frp er kritisk

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener derimot at statsbudsjettet svikter på vei.

Kjell-Børge Freiberg representerer Frp.

– Det gikk altså et halvt år fra vi gikk ut av regjering, til vi registrerer at veibevilgningene er redusert med rundt 10 prosent, eller 4,2 milliarder. Det er dramatisk, og ikke godt nok.

Han peker på to store prosjekter:

– Man gjør ikke ferdig E6 på Helgeland. Så ligger det penger til Hålogalandsveien. Men det er planleggingsmidler, og ikke midler for å komme i gang.

Men: De to parsellene i Grane ble plukket ut av daværende samferdselsminister Jon Georg Dale i 2018. Som representerer Frp.

– Parsellene forsvant ut på deres vakt. Hvordan kan vi stole på dere nå?

– Hadde vi styrt Samferdselsdepartementet i dag er jeg trygg på at de hadde ligget inne. Vi skal bruke forhandlingsmakta vi har til å gjøre det vi har sagt at vi skal gjøre. Og det er å bygge ferdig E6 på Helgeland.

Smal og svingete vei

Prislappen på de to strekningene som er tatt ut sør i Nordland var i utgangspunktet 160 millioner kroner (ekstern lenke).

Ellen Schjølberg (Sp), ordfører i Grane. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Schjølberg er glad for pengene som kommer til veibiten mellom Svenningelv – Lien. Men poengterer at det er behov for en gjennomgående god E6 i nord.

Med det som nå er bygd av ny E6 på Helgeland, har man kvittet seg med de verste og mest ulykkesutsatte strekningene, sier hun.

Men også det som gjenstår beskrives som både smalt og svingete.

– Når de på Østlandet har fire korridorer hvor du kan kjøre nord-sør mellom Trondheim og Oslo, så forventer jeg at den ene korridoren gjennom Nordland og Nord-Norge faktisk får oppmerksomhet.

– Man hadde opsjonsparseller i Rana også. Disse ble bygget. Når man har gjort det en gang, kan man gjøre det igjen.