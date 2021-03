Statsadvokaten skal se på Ap-festen

Avisa Nordland skriver i dag at Statsadvokaten skal vurdere politiets henleggelse av Ap-festen på et hotell i Bodø. Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken hos politiet sier at han er glad for at Statsadvokaten skal gjøre en selvstendig vurdering.