Hva har dere besluttet i dag?

I dag har jeg besluttet at saken må forbli henlagt, den var først henlagt på bakgrunn av mangel på klarhet, jeg mener det er klart at det var de nasjonale reglene som var gjeldene, og jeg har derfor vurdert denne sammenkomsten opp mot de nasjonale reglene.

Hva er begrunnelsen?

Ut ifra de nasjonale reglene er det vurdert om sammenkomsten på hotellrommet var å anse som et arrangement, og etter min vurdering er ikke dette å se på som et arrangement, og da er det rett og slett ikke straffbelagt, de de har gjort.

De hadde et årsmøte og samlet seg på et hotellrom, hva gjorde at det ikke er et arrangement?

Det har sammenheng med at man innenfor et leid hotellrom eller en hytte skal nyte noe av det vernet som er med privatlivet. Det som er vurdert er om dette var en samling som var en fortsettelse av møtet/arrangementet, da kunne det falt inn under denne bestemmelsen, men etterforskningen viser at dette var en sosial, uformell samling hvor folk kom og gikk en periode etter middagen.

Så hvis de hadde diskutert politikk, så hadde de fortsatt med arrangementet?

Jeg skal ikke gå i detalj på det, det er sikkert blitt diskutert politikk, men det var et helt uformelt møte, først og fremst var formålet å møtes og være sosial.

Først vurderte politiet saken, og fant at de ville henlegge den. Var det nødvendig for deg å se på denne på nytt?

Ja, det ligger i rollen til statsadvokatene å overprøve politiets vurderinger i saker. I denne saken fant vi grunn til å se nærmere på begrunnelsen, det har jeg gjort, og bedt om etterforskning, selv om resultatet fortsatt ender i henleggelse, har jeg gjort den overprøvingen jeg mener var riktig og nødvendig i denne saken.

Det er nasjonale forskrifter og lokale forskrifter, og du har vurdert begge. Fortell?

Ja, når det gjelden den nasjonale er jo spørsmålet om at det er et arrangement, noe vi har konkludert med at det ikke er. Det var også strenge lokale forskrifter på tidspunktet, men det er ingen av de som heller rammer denne hendelsen.

Hva er det som gjør at de lokale ikke blir rammet av denne hendelsen?

Helt konkret var det i forskriften på dette tidspunktet ikke lov å ha flere enn fem gjester i et privat hjem, men et hotellrom er heller ikke et privat hjem. Man kan ha besøk av inntil 10 personer i et leid lokale, og disse var åtte. Så det betyr at sånn jeg vurderer det, var det heller ingen hjemmel i den lokale forskriften for å straffe de, og vi trenger en lovhjemmel for å kunne straffe borgerne i Norge.

Men samtidig argumenterte du med at et hotellrom er et slags privat sfære. Så her argumenterer du på en måte mot deg selv.

Jeg forstår at det spørsmålet blir stilt. En ting er om man har krav på å ta vare på privatlivets fred på et hotellrom, men derifra å kalle det et privat hjem er å gå for langt. Hvis man skulle kalt det et privat hjem, burde man i det minste hatt mulighetene til å bo der, og leve selvstendig der uten å være avhengig av noen andres kjøkken for eksempel. Så det er noen hårfine grenser der, men ingen lovhjemmel per det tidspunktet som rammer denne sammenkomsten.