Det er høy spenning etter at Statnett sist uke skrudde opp strømtilførselen fra Norge til Storbritannia gjennom sjøkabelen North Sea Link.

For hvem er det som bestemmer hvor mye norsk strøm vi skal sende ut av landet. Er det regjeringen eller Statnett som trykker på knappene?

Norge har i alt 17 utvekslingskabler for strøm til utlandet, med en total overføringskapasitet på 8500 MW.

Blant disse kablene har ingen vært mer omstridt enn den såkalte «englandskabelen», som åpnet høsten 2021.

Ikke lenge etter gikk strømprisen kraftig opp i hele Europa. Prisen i Sør-Norge, som blir tettere koblet på kontinentet, fulgte etter.

Strupte «englandskabelen»

Helt til 16. mars i år fløt strømmen i strie strømmer. Da reduserte Statnett kapasiteten på kabelsambandet mellom Norge og Storbritannia fra 1400 MW til 1100 MW.

Men hvem tok initiativ til «strupingen»?

På Politisk Kvarter 17. mars, like før Senterpartiets landsmøte, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen hadde instruert Statnett om dette.

Også i landsmøtetalen sin gjentok han at strupingen var politisk styrt:

– Det som ble sagt som helt umulig for seks måneder siden – at man kunne regulere handelen gjennom Englands- og tysklandskabelen mer – i går ble det gjort av regjeringen da man strammet inn muligheten for eksport til Storbritannia, sa Vedum og la til:

– Det er mulig når man vil og jobber grundig. Da får man ting til.

Men er det slik at regjeringen kan diktere hvor mye strøm Norge kan sende ut av landet?

Åpnet kranene igjen

En uke etter talen til Vedum var konsernsjef i Statnett Hilde Tonne tydelig på at det var Statnett som tok beslutningen om å strupe kabelen.

På årskonferansen til Fornybar Norge uttalte hun, ifølge Europower:

– Vi har balansert «englandskabelen». Det er ikke politikk, det er operasjonelt, sa hun.

Til Teknisk Ukeblad er kommunikasjonsdirektør i Statnett, Henrik Glette også tydelig på at dette ikke var en politisk avgjørelse.

– Nei, dette har ikke vært en politisk instruksjon – tvert om. Dette var en operasjonell beslutning tatt av oss, sier Glette til fagbladet.

Og fredag i forrige uke kom det en ny markedsmelding fra Statnett.

Men denne gangen hadde Statnett besluttet å øke eksportkapasiteten på North Sea Link til 1300 MW.

Kunne de gjøre det uten å snakke med regjeringen?

– Tatt med buksene nede

Denne åpningen og strupingen av kabelen handler om symmetri.

Strupingen handlet om å samsvare kapasiteten med Storbritannias side. Men for å gjøre dette måtte Statnett spør Olje og Energidepartementet om de tolket regelverket riktig.

OED svarte at det skal jobbes for symmetri. Dagen etter satte Statnett ned kapasiteten, skriver TU.

– Vi har en operasjonell strategi som innebærer balansert symmetrisk utveksling med kablene. Departementet har gjort dette mulig gjennom presisering av konsesjonen, sier Tonne i Statnett til NRK.

Høyres energipolitiker Nikolai Astrup, sier Statnett gjorde dette for å presse britene til å skru opp flyten til Norge.

– Dette er en kjent måte som Statnett har brukt før, blant annet mot Sverige. Der man setter ned kapasiteten for å få motparten til å sette opp kapasiteten på sin side, sier Astrup og legger til:

– Intensjonen bak er at det skal være lik kapasitet i begge ender av kabelen.

Da britene satte opp kapasiteten på sin side, gjorde Statnett det samme.

Og dette er et teknisk operasjonelt spørsmål, som Vedum har forsøkt å gjøre politisk, mener han.

– Her er Vedum rett og slett tatt med buksene nede, sier Astrup.

– Vedum ikke til å stole på

Flere har reagert på at utspillet til Vedum ikke samsvarer med Statnetts.

– Dette viser nemlig at Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold ikke er en mann å stole på.

Det skriver politisk redaktør i Europower, Haakon Barstad i en kommentar.

Men det er ikke bare i fagblader dette har skapt reaksjoner. Men også politisk.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug for Rødt har stilt finansminister Trygve Slagsvold Vedum et spørsmål om saken i Stortinget.

Her lurer hun på om det er regjeringen som har instruert Statnett om å sette opp kapasiteten på North Sea Link igjen.

Marhaug ikke tror på at det ikke var en politisk instruks til Statnett i mars, sier hun til NRK.

– Vedum har forsøkt å slå politisk mynt på saken og gi inntrykk av han styrer kraftpolitikken mer enn de faktisk gjør.

Marhaug legger til:

– Med den begrunnelsen han hadde for å redusere kapasiteten er det vanskelig å forstå hvordan det skal være annerledes nå, etter bare noen uker.

– Tekniske forhold

Finansminister Vedum har ikke svart på NRKs henvendelser. Men i det skriftlige spørsmålet i Stortinget svarer Vedum at strupingen handlet om tekniske forhold.

– Noe redusert overføringskapasitet har fra britisk side vært begrunnet med tekniske forhold. En konsekvens har vært at det i perioder har vært mindre tilgjengelig overføringskapasitet i forbindelsen inn til Norge enn fra Norge til Storbritannia, skriver Vedum.

Videre står det i svaret at det er Statnetts oppgave å fastsette kapasiteten på kabelen. I vurderingen skal hensynet til balanse i utvekslingskapasitet mellom landene inngå.

– Sendte brev til Statnett

Statssekretær Lars Vangen (Sp) utdyper i et eget svar til NRK:

– Det som skjedde var at Olje- og energidepartementet den 15. mars sendte brev til Statnett der de presiserte innholdet i Statsnetts konsesjon. Regjeringen, også Finansministeren, var koblet på denne beslutningen, sier han.

Årsaken, sier Vangen, er at regjeringen så behov for å presisere at konsesjonen skal forstås og praktiseres slik at det legges til rette for størst mulig grad av symmetri i tilgjengelig utvekslingskapasitet på forbindelsen.

– Dette kom som et resultat av at kapasiteten var satt ned på engelsk side. Konsekvensen av dette ble at Statnett satte ned overføringskapasiteten i kabelen. Endringen som kom senere, da Statnett satte opp kapasiteten ble gjort uten behandling i regjering, og vi ble orientert om dette i etterkant.