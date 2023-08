Høyere priser ødelegger for veiutbygging – Nord-Norge blir den store taperen

– Det viktigste er ikke hvem som gjør tiltakene, det er viktig at trafikantene har en forutsigbarhet langs veiene.

Det sier Tore Lysberg, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Nord-Norge.

I 2016 ble selskapet Nye Veier etablert. De har ansvaret for å utbygging og drift av flere større veistrekninger i Norge.

Målet er å gjøre prosjektene billigere og mer effektive. Pengene til arbeidet sitt får Nye Veier fra staten.

Men ordningen har fått kritikk. I en tidligere sak mener folk at Nye Veier tar for billige løsninger. I Nordland får Nye Veier nå kritikk for å prioritere bort viktige prosjekter.

Ingen nordnorske prosjekter på lista

Krangelen i Nordland omhandler 20 kilometer med vei på E6 i Saltdal.

Strekningen mellom Borkamo og Sørelva beskrives som trafikkfarlig av både lokalbefolkning og politikere, og er faktisk en strekning regjeringen ønsker å fikse på.

Utfordringen er Nye Veier sier at de ikke har penger til å prioritere prosjektet på grunn av økte kostnader.

– Da Nye Veier ble startet opp hadde vi mer penger enn prosjekter. Nå er det er full aktivitet. Vi jobber med alle pengene vi har. Da må vi vente på nye midler før vi kan sette i gang nye prosjekter, sa direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland, til NRK i forrige uke.

Han forklarer at Nye Veiers har fått i oppdrag å prioritere de veiprosjektene som har størst samfunnsøkonomisk verdi. Det betyr blant annet de prosjektene som reduserer reisetiden og får ned antall ulykker mest.

Da kommer Nord-Norge dårlig ut. I Nye Veiers årsrapporten for 2022 skryter de av alle prosjektene de har satt i gang og ferdigstilt.

Ingen av prosjektene i Nord-Norge er nevnt.

ØNSKELIG: – Vi ønsker å ha prosjekter i Nord-Norge, og ser det som viktig å komme dit at vi kan bedre både trafikksikkerhet og fremkommelig også i vår nordligste landsdel sier Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier. Foto: Svein A. Sundsdal / NRK

Selskapet har, i tillegg til E6 i Saltdal, ansvaret for utbedringen av E6 over Kvænangsfjellet, E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng, samt E6 mellom Olderdalen og Langslett.

I mars foreslo Nye Veier å nedskalere de to sistnevnte prosjektene for å spare penger. Kun prosjektet over Kvænangsfjellet er i gang.

Prosjektene til Nye Veier Ekspander/minimer faktaboks Disse prosjektene er omtalt i årsrapporten til Nye Veier som milepæler oppnådd i 2022: Agder: Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal ble åpnet.

Godt i gang med bygging av ny E39 gjennom Lyngdal.

Har utviklet forslag til løsning for ny E39 mellom Lyngdal og Kvinesdal i Agder. Trøndelag: Ny E6 mellom Kvål og Melhus ble åpnet.

Kommet i gang med arbeidet på ny E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Arbeidet på E6 mellom Ranheim og Værnes pågår og vises tydelig i terrenget. Vestfold og Telemark: Prosjektet ny E18 fra Rugtvedt til Dørdal ble sertifisert «Excellent» på bærekraft.

Har utviklet et nytt og mer miljøvennlig konsept for bygging av ny E18 mellom Bamble og Tvedestrand. Viken: Har utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny E16 mellom Kongsvinger og E6. Rogaland: Reguleringsplanen for ny E39 mellom Bue og Ålgård ble vedtatt. Vestland: Vi har startet prosjektutvikling for konkrete forbedringstiltak på rv. 13

– Vi er i ferd med å avslutte prosjektet E6 Kvænangsfjellet. At vi ikke regner med å komme i gang med ytterligere prosjekter i Nord-Norge innen 2025 illustrerer nok at det er andre strekninger i vår portefølje med atskillig større utfordringer, for eksempel ulykkesbelastning og fremkommelighet, sier Finn Aasmund Hobbesland.

Tore Lysberg i Statens vegvesen mener at de fleste veiprosjekter i Nord-Norge vil havne nederst på lista når Nye Veier må prioritere på den måten.

Nye veiprosjekter Ekspander/minimer faktaboks Nye Veier skal bygge følgende strekninger de kommende årene: E6 Otta – Dombås

E6 Åsen – Steinkjer

E6 Selli – Asp

E6 Sørelva – Borkamo

E6 Nordkjosbotn – Hatteng

E6 Olderdalen – Langslett

E16 Høgkastet – Skaret

Rv. 13 Skare – Sogndal

Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua

Rv. 25 Hamar – Løten

E136 Dombås – Vestnes

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16)

Naturlig at nordnorske prosjekter velges bort

– Svært få veiprosjekter i Nord-Norge har en samfunnsøkonomisk verdi, sier Lysberg.

Han mener likevel at prosjektene i Nord-Norge bør prioriteres, fordi det er strekninger som er svært viktige for trafikken i landsdelen.

– En slik type prosjekt vil ikke nå opp i samfunnsøkonomiske vurderinger, men da må man se på trafikksikkerhet og fremkommelighet. E6 er hovedpulsåren i Nord-Norge.

Ifølge han burde prosjektet i Saltdal være enkelt å få i gang.

– Nye Veier overtok et gryteklart prosjekt med ferdige planer og mye steinmasser som lå klart til bruk, forteller Lysberg, som også mener det bør være mulig å se på andre måter å løse prosjektene på.

KLAR TIL BRUK: Store mengder fyllmasser fra et tunnelprosjekt ligger klar til bruk. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Kunne brukt 100 millioner kroner i året

– Det er jo mulig å se på mulighetene om det går an å splitte opp disse prosjektene, dersom det blir for dyrt å ta alt på en gang, sier Lysberg.

– Dersom Statens vegvesen kunne brukt 100 millioner kroner hvert år over flere år, ville det skjedd noe hvert år. Da ville det i alle fall skjedd noe, i stedet venter man på at hele prosjektet skal bli prioritert på én gang.

– Men Nye Veier er konkurrenten deres. Det er ikke sånn at dere bare er ute etter å diskreditere dem?

– Vi skal ikke diskreditere dem og jeg skal være forsiktig med å begi meg inn i politikken. Men vi har en del utfordringer med å tilpasse oss at det er mange aktører. Det skaper ekstra utfordringer. Man kan spørre seg om dette er effektivt.

Hva er forskjellen på Staten vegvesen og Nye Veier? Ekspander/minimer faktaboks Begge har ansvar for drift, utbygging og vedlikehold av norske veier. Forskjellen er at de har ansvaret for forskjellige prosjekter, og styres forskjellig. Statens vegvesen er en etat som er underlagt Samferdselsdepartementet. Dermed er det Samferdselsdepartementet og Stortinget som bestemmer hvordan vegvesenet skal prioritere. Nye Veier er et statseid aksjeselskap. De får pengene sine fra staten og er tildelt flere større prosjekter. I motsetning til Statens vegvesen, er det Nye Veier selv som prioriterer prosjektene sine, ut fra gitte retningslinjer. Statens vegvesen har likevel ansvar for utredning og områdeplanlegging av prosjektene Nye Veier er tildelt, ifølge Statens vegvesens instrukser.

Også stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er kritisk til dagens ordning med Nye Veier.

Mossleth sier til NRK at de nå jobber for å endre på dette.

– Vi jobber knallhardt for å få i gang både arbeidet på E6 i Saltdal, og for å få sett på hvordan veiforvaltningen skal være i femtiden, sier hun.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har fått spørsmål fra Stortinget om denne saken, og ønsker ikke svare på spørsmål fra NRK før han har svart Stortinget.

