I 2018 – to år forsinket – kunne Statens vegvesen åpne Hålogalandsbrua i Narvik.

Det som nå var Norges nest lengste hengebru – 1533 meter mellom Karistranda og Øyjord – kostet 3,8 milliarder kroner.

Arbeidet ble utført av det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge Group.

Kineserne selv uttalte at de ville bruke brua som en inngangsbillett til det europeiske markedet.

Men oppdraget gikk aldri etter planen.

Problemer

Betong-utfordringer, dårlig sveisearbeid og konkurser bidro til forsinkelser på to år.

Men problemene stoppet ikke da brua sto ferdig.

En måned etter åpningen oppdaget nemlig Statens vegvesen brudd i en bolt.

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at det var svakheter i 12 bolter som holder kablene på plass. I tillegg var det brudd på en kabelsko.

Til sammen er det 334 bolter og 44 kabler som holder brua på plass.

– Oppdages det ett brudd til, stenges brua for trafikk, sa byggeleder Guttorm Ræder i Statens vegvesen.

Uenig med kineserne

For å være på den sikre siden besluttet vegvesenet at alle boltene skulle byttes ut.

Men da dukket spørsmålet opp: Hvem skulle betale?

Vegvesenet mente det var en reklamasjonssak og at det var produksjonsfeil i boltene som ble brukt.

Det var ikke kineserne enig i – de ville ikke betale.

Det ble satt ned en uavhengig gruppe som skulle bedømme hvem som hadde rett i konflikten.

Statens vegvesenet tok til slutt avgjørelsen om å trekke kravet mot kineserne – etter at de selv konkluderte med at bruddet på en av boltene ikke skyldtes produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon.

Konklusjonen var at boltene hadde blitt utsatt for fuktighet i løpet av byggetiden.

Fjernet fremtidig risiko

Siden har arbeidet med å bytte alle boltene pågått – og nå er jobben ferdig.

Totalt kostet hele jobben 32,5 millioner kroner. En jobb det var verdt å gjøre, mener prosjektleder Hans Jack Arntzen.

Han understreker at brudd i en bolt ikke utgjorde en fare for brua eller for sikkerheten til de som har brukt den.

– Men brua skal stå der i hundrede år. For å fjerne en mulig fremtidig risiko, landet vi på at vi ville skifte alle boltene. Boltene som nå forankrer bærekablene har aldri har vært utsatt for fuktighet. De er gjennomlyst og testet for å tåle mange gange den belastningen de utsettes for, sier han i en pressemelding.