Statens vegvesen bekymra: – Køyrer for hardt og fort

Statens vegvesen er bekymra for ulykker på strekningar med vegarbeid i sommar.

Dei ber no bilistar om å skjerpe seg og respektere skilt for redusert fartsgrense på område med anleggstrafikk.

For mange regelbrot fører til utslitne entreprenørar, seier Stein Jonny Johansen som er utbyggingsdirektør for Statens vegvesen i Nord-Noreg.

– Dei som jobbar for oss gjer jo det for å få betre vegar, og det er jo noko som alle nyter godt av. Så er det slik at vi tenker at alle som jobbar for oss skal vere minst like frisk når dei kjem heim frå jobb som når dei kjem på jobb. Så vi synest ikkje noko om det, seier Johansen.

Han legg til at dei fleste køyrer ganske bra og ordentleg.

– Men det er nokon som ikkje gjer det, litt for mange.

Johansen påpeikar at konsekvensane kan bli fatale dersom folk ikkje følger reglane.

– I verste tilfelle får vi ei ulykke som går utover folka som jobbar for oss, og i verste tilfelle kan det vere dødsulykke. Så er det jo også slik at det ikkje er noko hyggeleg å møte ein 50 tonns anleggsmaskin, så det kan jo også gå utover dei som køyrer for fort.

Johansen ber difor bilistar om å:

• Vere merksame på skiltinga som er der, dersom det er nedsett fart, dirigering eller leiebil

• Vere merksam i trafikken og følge skilting og tilvising