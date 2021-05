Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er vanskelig å få tak i gode IT-folk nå for tiden. Konkurransen er sterk. jeg har lenge tenkt at det ville vært gøy å tenke nytt for å utvide markedet og få en økt tilgang til markedet i hele Norge, sier IT-direktør i Lånekassen Heidi Brunborg.

De siste par årene har Lånekassen lyst ut 17 IT-stillinger. Seks av dem har forblitt ubemannet. Derfor tar de nå nye grep i håp om å tiltrekke seg de riktige folkene. Så mandag la de ut seks nye IT-stillinger. En sak som digi.no omtalte først.

Alle åpner opp for at de ansatte kan jobbe fra hvor som helst:

Vi bryr oss ikke om du foretrekker friluftsliv og fiskevær eller fredagspils og finklær... Vi bryr oss derfor ikke om du bor på bygda, i skjærgården, eller i byen. Systemene våre har allerede flyttet ut av kontoret og opp i skyen – nå kan også du velge selv hvor i landet du vil bo! Lånekassen

Lånekassen har kontorer i både Trondheim og Oslo. Samarbeid på tvers er ikke nytt for dem, men i løpet av pandemien har de fått enda mer erfaring med å jobbe sammen utelukkende digitalt.

– Nå vet vi hvordan det fungerer og håper vi kan få tilgang til et større marked av IT-folk som vil jobbe med oss, sier Brunborg.

Også IT-bedriften Experis tar samme grep. De har opprettet en egen avdeling for folk som ønsker å jobbe hjemmefra.

NY HVERDAG: For mange har hjemmekontor i alle fall blitt en del av arbeidshverdagen. Nå har norsk IT-bedrifter begynt å lyse ut stillinger oms legger opp til denne løsningen. Foto: Thomas Brun / Scanpix

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er veldig fornøyd med initiativene fra IT-bedriftene.

– Det er veldig bra at de går foran med å legge til rette for fjernarbeid, og på den måten sikre seg den beste kompetansen. Jeg oppfordrer alle andre statlige virksomheter til å gjøre det samme, sier Helleland.

– Hva er fordelene for å gå den veien?

– Det gir en fleksibilitet som gjør at virksomheten har en helt annen tilgang på arbeidskraft. Du trenger ikke flytte til Oslo for å jobbe for en statlig virksomhet. Dette gjør at man kan få de smarteste folkene til å jobbe for seg, og at de kan bo i hele landet.

NY ERFARING: – Holdningene til arbeidsgivere og arbeidstakere har endret seg betraktelig når det kommer til hjemmekontor. Vi har spart mye reisetid og fått en mye mer fleksibel arbeidshverdag, sier Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Lånekassen har allerede fått inn flere søknader på stillingene de har lyst ut.

– Men det er fortsatt litt for tidlig å konkludere om responsen. Samtidig har vi fått mange gode tilbakemeldinger fra folk som synes det er tøft at vi går foran, sier Heidi Brunborg i Lånekassen.

Utfordringer med hjemmekontor

Heidi Brunborg understreker at det er flere hensyn å ta når de nå skal prøve å ansette folk på hjemmekontor. En undersøkelse fra Tryg Forsikring viser at én av ti har fått helseplager ved å ha hjemmekontor.

– Selv om vi har erfaring med denne type samarbeid, vet vi ikke nøyaktig hva som skal til for å få det til å fungere godt over tid, sier Brunborg.

Lånekassen vil dekke kontorutstyr på hjemmekontoret og bidra med kunnskap om hvordan man skaper et effektivt og ergonomisk kontoroppsett. Det er også viktig for dem at de nye kollegene føler seg som en del av fellesskapet.

– Vi skal være obs på hva som kreves av ledelse og kolleger for å sikre trivsel, tilhørighet til arbeidsmiljøet og effektivt samarbeid. Vi ser for oss at vi legger opp til å være noe mer til stede på et av kontorene i starten for å bli bedre kjent. Men vi må også tilpasse oss etter hvert som vi erfarer hva som fungerer og ikke.

Dette er noe regjeringen også jobber med. De har satt i gang et arbeid for å se på en forskrift som regulerer bruken av hjemmekontor. Her skal de blant annet se på det fysiske arbeidsmiljøet, psykososiale forhold og arbeidstid.

– Hjemmekontor gir utfordringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi ser på hvilke rettigheter alle parter har og hvilke krav de kan stille. Det er viktig å se på hvordan statlige virksomheter kan skape arbeidsfellesskap rundt om i landet, slik at man kan være del av et fellesskap selv om man jobber hjemmefra, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.