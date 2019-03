Staten setter nok en stopper for oppdrettsanlegget i Vega: – En politisk farse, sier ordfører

– Vi har sendt et brev til Miljødirektoratet der vi ber dem ta en endelig vurdering. I det brevet har vi også gitt beskjed til Mowi Norway at de ikke får fullføre byggingen av anlegget før direktoratet har tatt en endelig avgjørelse, sier Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Grunnen er at flere store aktører som UNESCO, Forum for natur og friluftsliv og Riksantikvaren, har klaget på at anlegget kan forstyrre ærfuglbestanden.

At prosjektet nok en gang kan settes på vent, syns ikke ordfører i Vega kommune, Andre Møller, noe om.

– Det har gått fire år siden de søkte for første gang. Det er meget beklagelig for Vega kommune som samfunn at vi skal være så næringsfiendtlig at vi enda ikke har fått en avklaring på denne saken.

Kan miste verdensarvstatus

Riksantikvaren har tidligere slått fast at ytterligere oppdrettsplaner i Vegaøyan kan få usikre konsekvenser, som at området mister verdensarvstatusen.

FN-organisasjonen UNESCO satte Vega på sin liste over verdens viktigste natur- og kulturarv-steder i 2004, og en av begrunnelsene var nettopp dunværtradisjonen. Foto: Bård-Jørgen Bårdsen / NINA

Oppdrettsgiganten Mowi har nå begynt arbeidet med anlegget, men brevet fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet stanser sannsynligvis hele utviklingen.

– Hvis ikke vi skal få lov til å leve av havet lenger, så vet jeg ikke hva jeg skal si. Jeg syns det er trist at fylkesmannen kunne kontaktet politisk ledelse i kommunen for å se om det var en løsning på saken, sier Møller.

Ordføreren sier videre at Mowi skal ha sagt seg behjelpelig med midler til forskning på ærfugl, og at han ikke forstår hva staten skal forske på før merdene er satt ut.

– Vi vet jo ikke hva slags innvirkning anlegget har på fuglene før de er satt opp.

Mister store inntekter

Ordføreren sier at kommunen har gått glipp av store verdier mens konsekvensutredningen har pågått. Han mener det hele burde vært taklet bedre av staten.

– Hadde disse anleggene vært på plass hadde vi fått 6,5 millioner kroner mer i støtte fra Havbruksfondet og enda mer i årene som kommer.

Andre Møller, ordfører i Vega kommune. Foto: Bente H. Johansen / NRK

I tillegg til tapte arbeidsplasser spår ordføreren at Mowi kan komme til å gå rettens vei, ettersom de allerede er i gang med etableringen av merdene.

– Det kan bli et rettslig etterspill med tanke på investeringen de allerede har gjort. Får de ikke satt ut fisk i uke 18 er det to år til neste gang. Embetsverket har hatt 4–5 år å gjøre jobben på, men klarer jo ikke å gjøre jobben, så da blir det politikk og da blir det en farse.

Kommunikasjonssjef i Mowi, Ola Helge Hjetland, sier at de har mottatt brevet, men ikke rukket å lese innholdet ordentlig enda. De kommer derfor til å ta stilling til brevet over helgen.