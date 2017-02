Starter behandlingen av tidenes lengste sykehusstreik

Det var steile fronter mellom partene under konflikten og til slutt grep arbeidsminister Anniken Hauglie inn og avsluttet sykehusstreiken. Bakgrunnen var fare for liv og helse for pasienter ved Nordlandssykehuset.

I dag starter Rikslønnsnemnda behandlingen av tidenes lengste sykehusstreik her i landet.

– Jeg har store forhåpninger til at riksmeklingsnemnda skal fastsette at vi skal opprettholde en praksis som har vært i 20 år, med kollektivt beskyttende avtaler når man skal jobbe 60 timer i uken, sier forhandlingsleder for Akademikerne, Rune Frøyland.

Uenige om arbeidstidsordninger

Striden handler om legenes arbeidstidsordninger og om arbeidsgiver skal ha frihet til å lage individuelle arbeidsplaner for legene.

Spekter har avvist kravet fra legene og ønsker rom for å planlegge arbeidstid på forskjellige måter, slik de mener dagens avtale åpner for.

Leger har omfattende unntak fra arbeidstidsbegrensninger og dersom arbeidsgiversiden vinner frem, frykter Frøyland en opphopning av 60 timers arbeidsuker for legene.

– Det må være en kollektiv løsning, som gjør at arbeidsbelastning deles likt på alle og at man ikke får det individuelle presset. Det verste scenarioet er at arbeidsgiver kan gå videre med individuelle avtaler og legge press på enkeltleger. Det er helt uforsvarlig.

Vil videreføre avtale

​Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter hevder de at de ønsker å videreføre den gjeldende tariffavtalen.

– Spekter hadde ingen krav til endringer i legenes tariffavtale i dette lønnsoppgjøret og vi forbereder oss på å argumentere i rikslønnsnemnda for at tariffavtalen skal videreføres slik den er i dag og slik den har vært i foregående periode.

Rikslønnsnemnda starter behandlingen klokken 13 i dag, og det er ventet at de vil forsøke å få en rask avklaring.

Høstens streik ved sykehusene varte i fem uker. Ifølge NTB la 628 ansatte ved 15 sykehus ned arbeidet, noe som førte til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd.