Stanset stjålet lastebil etter omfattende politiaksjon

Det var lørdag morgen at entreprenør Magnus Pettersen fra Alta kom for hente lastebilen sin som sto parkert et industriområde på Rønvikleira i Bodø.

Han jobber for tiden i Bodø med å grave grøfter for å legge fiberkabel, og bruker bilen til å kjøre masse.

Men da han ankommer parkeringsplassen er bilen borte. En annen bil var brutt opp, og sto med motoren i gang.

Pettersen ringer politiet og legger ut savnetmeldinger på flere Facebook-grupper for yrkessjåfører.

Blokkerte politiet

Ifølge politiet er bilen uskadd. Foto: Privat

Det tok ikke lang tid før de første observasjonene av den stjålne bilen ble ringt inn til politiet. Bilen ble observert kjørende sørover på E6.

– Det kom flere tips om observasjoner fra publikum, som gjorde at vi fikk sendt ut patrulje fra Fauske, opplyser operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt.

Patruljen la seg på hjul etter biltyven. Men selv om politiet signaliserte ved bruk av lys og lyd, stanset ikke lastebilen.

– Da politiet forsøkte å kjøre forbi la sjåføren seg midt i veien og blokkerte patruljen, sier Eriksen.

Da vedkommende fortsatt ikke ville stoppe, ble det satte opp tyngre veisperring med anleggsmaskiner.

Da måtte biltyven gi opp. Han ble pågrepet ved Steinhaugen ikke langt fra Krokstrand i Rana.

– Det ble brukt pepperspray mot sjåføren, opplyser operasjonslederen.

Usikker på motiv

Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, blir nå brakt til arresten Bodø hvor han skal avhøres. Politiet kjenner ikke til hvorfor han stjal bilen og ga seg til å kjøre sørover langs E6.

Operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ifølge politiet ble det ikke skader verken på personer eller kjøretøy under politiaksjonen.

Eriksen avviser at det noen gang var fare for trafikksikkerheten under politiaksjonen på europaveien.

– Det var en aksjon dimensjonert etter forholdene, sier han.

Roser politiet

Morten Pettersen roser politiet for å ha gjort en god jobb, og håper han får bilen tilbake så fort som mulig.

– Jeg skal bruke bilen på jobb mandag. Da bør den være på plass.

Politiet takker publikum for tips som førte til at de fikk fatt i den stjålne lastebilen.

– Det var tips og observasjoner fra publikum som gjorde at vi kunne aksjonere, sier operasjonsleder Kai Eriksen.

Operasjonslederen beskriver mannen i 20-årene som en kjenning av politiet.