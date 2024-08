Kvinnen i 40-årene var på sykkeltur med sønnen lørdag kveld, da hun ble angrepet.

Mannen i 20-årene sprang etter henne med en kniv og stakk henne i ryggen. Politiet mener hun var et tilfeldig offer.

Mannen ble pågrepet senere på natten og er nå siktet for grov kroppsskade.

Torsdag skriver Lofotposten at den sammen mannen ble pågrepet av politiet bare tre dager tidligere. Da hadde han gått rundt med kniv på åpen gate på Gravdal.

– Vi rykket ut og pågrep vedkommende og tok kniven, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira til NRK.

Politistasjonssjef Ketil Finstad Steira ved Vest-Lofoten politistasjon mener at politiet ikke kunne gjort noe annerledes da mannen som ble pågrepet for å gå med kniv ble sluppet løs av helsevesenet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Overlatt til helsevesenet

Mannen ble da fremstilt for lege og overtatt av helsevesenet, uten at politiet hadde noe mer med saken å gjøre.

– Når helsevesenet overtar pasienter, så er det ikke sånn at politiet blir varslet når de er friske nok til å slippe ut i samfunnet, forklarer politistasjonssjefen til NRK.

Den siktede mannen er nå på nytt «i helsesporet», som Finstad-Steira formulerer det.

– Han ble sluppet ut sist. Hva skjer denne gangen?

– Med tanke på den siktelsen som foreligger, så blir han pågrepet av politiet, og nå blir vi varslet når han eventuelt slipper ut.

– Hvorfor vil dere reagere annerledes denne gangen?

– Forrige gang var det bare en observasjon av at han hadde gått med en kniv, han hadde ikke truet noen. Nå har han stukket noen med en kniv – det er ganske stor forskjell.

– Kunne dere gjort noe annerledes for å forhindre det som skjedde på lørdag?

– Nei.

– Vil du utdype?

– For det første: Vi visste ikke at han var kommet tilbake, og da er det umulig for oss å vite hva folk gjør. Det er en hendelse det er umulig å forebygge fra politiets side, for å si det sånn.

– Måtte han ha skadet noen for at dere skulle ha låst han inne?

– Det kommer an på situasjonen. Men på onsdag var det ingen hjemmel eller grunnlag for noe annet enn å fremstille han for helse. Det er ingen fasit på det.

Politiet er nå i full gang med å etterforske knivstikkingen på lørdag. Finstad-Steira sier politiet håper å være ferdig med alle etterforskningsskritt i løpet av neste uke.

Kvinnen: – Tragisk

NRK har vært i kontakt med kvinnen som ble knivstukket. Hun er skrevet ut fra sykehus.

Kvinnen ønsker å forbli anonym, og vil ikke si så mye om saken, annet enn at det er trist at det tok så lang tid før det skjedde noe.

– Det er jo bare tragisk at det måtte gå så langt før noen skjønte alvoret.