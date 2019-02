Stabburet flagget ut, mens billigmakrell produseres i Norge

– Vi har produsert vår egen makrell i tomat i Gjerdsvika på Sunnmøre siden 2004, og hatt lønnsomhet alle disse årene, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, som står bak First Price-produktene.

Også Stabburet sine gule makrellbokser var lønnsomme da ledelsen bestemte seg for å flagge ut produksjonen av det erkenorske pålegget i 2007. Fabrikken i Fredrikstad solgte da over 13 millioner makrellbokser i året og gikk med solide overskudd.

Fagforbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), hvor de ansatte var fagorganisert, beskyldte ledelsen i Stabburet for å bare tenke profitt.

– Et paradoks

– Vi måtte reagere da en bedrift som gikk med overskudd i hundremillionerklassen ville flytte produksjonen ut av landet ville for å tjene noen kroner, sier NNN-leder Jan-Egil Pedersen.

Forbundsleder Jan-Egil Pedersen i NNN er glad for å høre at Norgesgruppen får til lønnsom produksjon av makrell i tomat i Norge. Foto: Ilja C. Hendel

Pedersen tror slaget om Stabbur-makrellen er tapt, og ser ikke for seg at det kan bli aktuelt å flytte produksjonen hjem igjen.

Han synes det er et paradoks at andre produsenter får til lønnsomhet i Norge.

– Vi er veldig glad for alle bidrag til å øke verdiskapningen i Norge. Det viser at vi er konkurransedyktige i Norge. Noen greier det, og det bør få andre til å spørre seg om man ved hjelp av teknologi og kompetanse kan flytte hjem produksjon som er flyttet ut.

Ifølge Pedersen er det en myte at det automatisk blir økt lønnsomhet å flytte produksjon ut av landet.

I 2008 var det slutt for norsk produksjon av makrell i tomat fra Stabburet i. Da ble produksjonen flyttet til Orkla-eide Abba Seafood i Kungshamn i Sverige. Foto: Johan B. Sættem

– Du kan spare inn på lønnskostnader. Men dersom man ser på effektivitet, produktivitet, bruk av teknologi og måten vi organiserer arbeid på i Norge, er ikke forskjellene er store, sier han.

Flere satser i Norge

Direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen, deler synet til Pedersen. Det er stor til å satse på sjømatproduksjon i Norge.

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge

– Lønnskostnadene i Norge er fortsatt høyere enn i Europa, men kronekursen og lønnsutviklingen har gjort at forskjellene ikke er så store som tidligere. Samtidig har lønnskostnadene i Kina gått betydelig opp. Dette betyr at vurderingene om hvor man skal satse, endrer seg.

I fjor kunngjorde Lerøy at de ville investere 100 millioner i de gamle filetanleggene i Stamsund og Melbu i Nordland. På Sortland har Vesteraalens åpnet en splitter ny fabrikk og i Myre i Øksnes har franske Primex bygget en av verdens mest moderne filetfabrikker.

– I tillegg er forbrukerne mer opptatt av hvor maten blir produsert, og her har Norge et fortrinn. Ny teknologi er også med på å få kostnadene ned, sier Johansen.

Billig like god som dyr?

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

First Price-makrellen selges i en dobbeltpakning kostet 10,90 kroner, mens en enkeltboks med 110 gram Stabbur-makrell kostet 14,50 på Kiwi i Bodø. Fiskeinnholdet i Stabburet sin har et fiskeinnhold på 60 prosent, mens utfordreren fra First Price har 59 prosent makrell.

Smaksmessig er det ikke mye som skiller de to konkurrentene. Da Din Side gjennomførte en blindtest av makrell i tomat, fikk både klassikeren fra Stabburet og First price-varianten terning 5. Da TV 2 Matkontrollen gjennomførte samme test, endte den med samme resultat.

First Price er en god utfordrer til makrellkongen, mener kokk og restauratør Jonathan Romano, som deltok i blindtesten.

– Bør markedsføres som norsk

– Når man er oppvokst med en type makrell i tomat har man allerede en preferanse på hva god smak er. At Gjerdsvika-produsenten ikke nådde helt opp kan være tilfeldig. At Stabburet vant kan være fordi de har en smaksprofil jeg kjente igjen fra tidligere, sier han.

Romano ble overrasket da han skjønte at First Price-makrellen er produsert på Sunnmøre, og synes Norgesgruppen burde gjøre mer for å markedsføre billig-makrellen som det norske produktet det er.

– Produsenten på Sunnmøre fortjener å komme fram i lyset. Dagligvarebransjen har et samfunnsansvar for å bygge opp lokale matprodusenter, mener han.

Derfor er billigmakrellen lønnsom

– First Price-makrellen er et produkt vi er stolte av, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Erik Norrud Erik Norrud

Ifølge Norgesgruppen er det er ingen hemmelighet at First Price-makrellen er produsert i Norge. Men som kunde skal du være observant for å lese at det står med liten skrift på boksen.

– Dette er absolutt et produkt vi er stolte av. Men konseptet til First Price gjør det komplisert å skulle fronte ett bestemt produkt, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

– Det vil fort kunne slå tilbake på produkter som ikke er produsert i Norge, legger hun til.

Årsaken til at makrellen er lønnsom for matvarekonsernet handler om at de totale kostnadene holdes så lave som mulig. Det handler om store volumer, ingen markedsføring og billig og enkel design på produktene.

Opplyser ikke at Stabbur-makrell lages i Sverige

Svensk produksjon har ikke hatt innvirkning på nordmenns appetitt. – Hvert år spiser vi nordmenn over 110 millioner skiver med Stabburets makrell i tomat, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla, som eier Stabburet.

Stabburet ønsker ikke å kommentere at konkurrenten klarer å produsere lønnsomt i Norge, og sier det er uaktuelt å flytte produksjonen hjem.

– Vi har i dag et meget god løsning med et produksjonsanlegg med stor kapasitet og høy kvalitet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla, som eier Stabburet.

Når du skal velge makrellboks i butikken får du ikke vite at Stabbur-makrellen lages av svenske fabrikkarbeidere. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han understreker at det ikke var lønnsomhet som var årsaken til at produksjonen ble flyttet til Sverige, men at de i 2008 hadde vi vokst ut av den norske fabrikken, og det fantes ingen muligheter for å utvide.

Når Stabburet markedsfører Stabbur-makrell, opplyser de ikke kundene om at de produserer i Sverige.

– I Orkla er vi åpne om hvor vi produserer, men det er sjelden dette står på emballasjen. Vi får få spørsmål fra forbrukere om hvor Stabbur-Makrell er produsert. Vi opplever at det er viktigere for forbruker å vite hvor makrellen er fisket, at makrell er en villfanget fisk og at all makrell som brukes i Stabbur-Makrell er bærekraftig fisket.