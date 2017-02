St. Olavs har ikke plass til hjertesyke nordlendinger

– Vi har rom til en viss økning kanskje, men det er ikke stor reserve kapasitet her nei, sier klinikksjef ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Rune Wiseth.

Nordland fylke har ikke PCI-senter hvor pasienter får blokket ut tette årer. Dermed må hjertesyke i det langstrakte fylket fly opp til sykehuset i Tromsø.

Og det blir en mye lengre vei for pasienter sør i Nordland, som bor nærmere St. Olavs Hospital.

PCI (Percutan koronar intervensjon) Ekspandér faktaboks Den mest brukte invasive (som innebærer at noe føres inn) behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier.

Et ledekateter føres fra håndleddet eller lysken, gjennom pulsårene til hjertemuskulaturens blodårer.

Gjennom ledekateteret føres en styrbar ledesonde forbi det trange eller tette området i åren, og det føres inn et ballongkateter. Ballongen fylles med røntgenkontrast, og forsnevringen blokkes ut.

Utføres ved OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital, Universitetssykehusets Nord-Norge, Feiring klinikken, Sørlandet sykehus Arendal og Stavanger universitetssykehus. Kilde: Store norske leksikon

Ønsker PCI-senter til Bodø

– Om akuttbehandlinga skal endres ved at flere skal gå sørover har ikke vært en diskusjon foreløpig, sier Wiseth.

Ordførerne sør i Nordland har tatt til orde for at de vil sørover i stedet for Tromsø, dersom det ikke blir oppretta et PCI-senter i Bodø.

Klinikksjef ved St. Olavs Hospital, Rune Wiseth, sier at sykehuset ikke har nok kapasitet til en stor menge pasienter fra Nordland. Men han tror likevel ikke at pasientstrømmen kommer til å endre seg stort. Foto: Rune Kjær Valberg/NRK

22. februar skal styret i Helse Nord vurdere om tilbudet også skal opprettes ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Fylkesråd Tomas Norvoll mener dette vil gi flere den beste behandlingen.

– Vi ser tall som viser at jo lenger borte du er fra Universitetssykehuset i Tromsø, jo mindre er sjansen for å få denne behandlinga.

Kritikere frykter et PCI-senter i Bodø vil svekke fagmiljøet i Tromsø, og gi et dårligere tilbud der.

– Vi stoler på at Helse Nord klarer å fatte ei klok beslutning som både sikrer ei god behandling i Tromsø, men at det også kommer et nærmere tilbud som kan redde flere liv, sier Norvoll.

Flaks

Tidligere har NRK omtalt Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma i Nordland som fikk hjertestans da han var på Eidsvoll hos sine søsken på juleferie.

Han priser seg lykkelig for at han var i nærheten av PCI-senteret på Rikshospitalet, og ikke i Sulitjelma over 500 kilometer fra Tromsø.

– Det er flaks som avgjør om du overlever, forteller Olsen.

Nesten 600 akutte hjertepasienter fraktes fra Nordland til Tromsø hvert år. Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.